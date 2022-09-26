رسميًا .. برشلونة يعلن خضوع أراوخو لعملية جراحية!

النادي الكتالوني يجعل الأمر رسميًا.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن خضوع لاعبه الأوروجوياني رونالد أراوخو لعملية جراحية في القدم بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن خضوع اللاعب للجراحة جاء كخيار من أجل الحفاظ على مستقبل اللاعب.

وكتب النادي في البيان: "سيخضع لاعبنا رونالد أراوخو لعملية جراحية في الوتر العلوي بالقدم اليمنى يوم الأربعاء في فنلندا بحضور أطباء الفريق".

وأضاف: "العملية الجراحية سيقوم بها الطبيب لاسي لمباينين في فنلندا، وعودة اللاعب تتوقف على مدى سرعة تعافيه".

وبحسب ما تؤكد تقارير فتلك العملية قد تبعد أراوخو عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، مما يعني أن مشاركته في كأس العالم شبه مستحيلة.

وكان أراوخو قد تعرض لإصابة قوية خلال الدقيقة الأولى من مواجهة بلاده أوروجواي ضد إيران والتي خسرها الفريق الأمريكي الجنوبي بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني من كثرة الإصابات في فترة التوقف الدولي، بعد إصابة أراوخو وجول كوندي وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي.