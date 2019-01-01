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عائلة كوتينيو مفتاح انتقاله إلى مانشستر يونايتد

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نجم برشلونة فيليب كوتينيو يعيش أيامًا عصيبة في برشلونة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق برشلونة، قد ينتقل للعب لصالح مانشستر يونايتد، بناءً على رغبة عائلته في العودة للعيش في إنجلترا.

كوتينيو الذي لا يعيش أيامًا سعيدة مع برشلونة في ظل إهمال المدرب إرنيستو فالفيردي له وعدم إقحامه في التشكيلة الأساسية باستمرار، لم يشارك سوى 47 مع برشلونة في مختلف المسابقات حتى الآن، منذ انضمامه إليهم قادمًا من ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي.

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وارتبط اسم اللاعب البرازيلي في الأونة الأخيرة بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد، لإنقاذ مسيرته والعودة للمشاركة بانتظام.

وتشير التقارير أن الانتقال قد لا يحدث في ميركاتو الشتاء، وأن كوتينيو قد يعود إلى إنجلترا من بوابة قلعة أولدترفورد في فترة الانتقالات الصيفية.

كما أن زوجة كوتينيو، متحمسة لفكرة العودة للعيش في إنجلترا، مع ابنتهما المولودة مؤخرًا.

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