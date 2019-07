عائلة كرونكي ترد على اتهامات جماهير أرسنال في بيان رسمي

أعرب جوش نجل ستان كرونكي مالك نادي أرسنال الإنجليزي، عن أسفه الشديد من الاتهامات الموجهة له ولوالده بعدم الاهتمام بالفريق.

أرسنال يدخل العام الثالث على التوالي بعيداً عن دوري أبطال أوروبا، ولم يقم سوى بصفقة وحيدة في سوق الانتقالات الصيفي، بضم البرازيلي المغمور جابريل مارتينيلي.

وهو ما دفع جماهير النادي اللندني، لتدشين حملة عنوان "نحن نهتم فماذا عنك"، موجهة لستان كرونكي مالك أرسنال، يطالبونه فيها بمزيد من الاهتمام لإعادة المدفعجية للطريق الصحيح.

وقال جوش تعليقاً على تلك الحملة:"بالنسبة لي وعلى الجانب الشخصي أشعر بالألم من تلك الحملة، لا أعلم كيف نظهر حماسنا نحو النادي أكثر من ذلك".

