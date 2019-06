عائلة جليزر تحت طائلة الغضب.. لماذا تريد جماهير مانشستر يونايتد رحيلهم؟

#GlazersOut.. شعار يمكنك رؤيته في أي تجمع لجماهير مانشستر يونايتد خاصةً عبر تويتر، بل أن هناك حسابات مسماة بهذا الاسم، افتتحت خصيصاً للنضال ضد العائلة الأمريكية الحاكمة لمانشستر يونايتد.

الأمر ليس جديداً.. في السادس عشر من مايو 2005 بدأت حقبة هذه العائلة، منذ 14 عاماً، حين استحوذ مالكولم جليزر على 75% من أسهم النادي مقابل قرابة 800 مليون جنيه استرليني.

تلك الحقبة بدأت باعتراضات ومطالبات بطرد العائلة الأمريكية قبل أن تطأ أقدامها مقعد الملكية أصلاً، فلك أن تتخيل كم تبدو العلاقة بين الطرفين منذ البداية.

المخاوف الرئيسية وفقاً لتقرير "جيف مي سبورت" في تلك الفترة كانت أن يتم إغراق النادي بالديون تحت قيادة عائلة لا تعرف شيئاً عن كرة القدم، وتقريباً هذه هي المشكلة الحالية بين الجماهير والإدارة ممثلة في إد وودوارد، الرجل الاقتصادي الرائع الذي لا يبدو أنه يعلم شيئاً عن تلك اللعبة حقاً..

بداية آل جليزر لم تكن بهذا السوء، إذ فاز يونايتد بلقب البريميرليج بثلاثة ألقاب متتالية للبريميرليج بدءاً من الموسم التالي لوصولهم (2006-2007)، بل فاز بدوري أبطال أوروبا في 2008 أيضاً. لاحقاً عاد الشياطين للمنصات بلقبي البريميرليج في 2011 و2013، ولكننا الآن نعلم علم اليقين من قادهم لتلك الإنجازات أليس كذلك؟

I will be following anyone and everyone who likes/retweets this! We are United and we'll fight these leaches together!!! #GlazersOut