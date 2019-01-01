ظواهر 2019 - عام الهيمنة الإنجليزية والخجل الإسباني

بعد أن كانت إسبانيا صاحبة اليد العليا في أوروبا، نجحت أندية إنجلترا في إزاحتها من عرشها بتتويج ليفربول وتشيلسي بطلين للقارة

في العقد السابق كانت التفوق الإنجليزي في أوروبا حاضرًا، حيث كانت إنجلترا ممثلة بفريق واحد على الأقل في خمس نهائيت لدوري أبطال أوروبا على التوالي منذ عام 2005 إلى 2009.

مع بداية العقد الحالي فقد الإنجليز تلك السطوة، وتراجعت النتائج منذ فوز تشيلسي باللقب 2012، لكن مع نهايته عادت أعرق أندية كرة القدم لكتابة الهيمنة من جديد، فكان نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي إنجليزيًا وهو حدث للمرة الأولى في البطولتين من متنافسين من نفس البلد.

عادت فكرة التنوع الإنجليزي، فبطل أوروبا وبطل الدوري الأوروبي لم يُحققا أي بطولات محلية مع هيمنة محلية من قبل مانشستر سيتي.

وجاء التفوق الإسباني في أبهى صوره بالريمونتادا التي حققها ليفربول على برشلونة في الأنفيلد روود برباعية نظيفة بعد أن اعتقد البعض أن برشلونة في طريقه لتاصيل التفوق الإسباني على أمجد المسابقات القارية.

فما هي أسباب هذه الهيمنة؟

جاءت الهيمنة بفضل تنامي قوة الإنجليز وانحدار قوة الإسبان، فنادي ريال مدريد الذي هيمن على دوري الأبطال لـ3 نسخ متتالية، خسر الرصاصة والبندقية الموسم الماضي برحيل المدرب زين الدين زيدان وأفضل الأوراق الرابحة في البطولة كريستيانو رونالدو.

ولم يكن 2019 بالعام الجيد تماما على ريال مدريد وجماهيره، وربما هو الأسوأ منذ فترة طويلة، إذ لم يتوج خلاله الميرنجي بأيّ لقب وخرج صفر اليدين.

كانت في المقابل جُل التوقعات تُرشح برشلونة لتحقيق اللقب، وكان خطاب ميسي الشهير بأن لقب دوري الأبطال سيعود للكامب نو، وانساق البعض وراء هذا الطرح بعد أن لقن ميسي ورفاقه ليفربول درسًا بثلاثية في الكامب نو.

لكن للموسم الثاني على التوالي يُعاني برشلونة من الانهيار في العودة، وتأكدت حقيقة أن برشلونة بات يعتمد على ميسي فقط في غياب شبه تام للويس سواريز في المباريات الحاسمة خارج الأرض.

على العكس فليفربول في لقاء الرد في الأنفيلد افتقد لخدمات نجمه المصري محمد صلاح، لكن الفارق جاء في اسم المدرب.. عرف يورجن كلوب كيف تؤكل الكتف، في حين كان إرنستو فالفيردي لا حول له ولا قوة من خارج الخطوط، والتفوق التكتيكي واسم المدربين هو جزء أصيل من التفوق الإنجليزي.

وإن نظرنا للدوري الأوروبي، فحتى آرسنال في أسوأ مواسمه وصل للنهائي بفضل اسم المدرب، أوناي إيمري، صاحب الباع الطويل في البطولة.