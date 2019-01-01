ظواهر 2019 | إنجلترا تخطف لقب "دوري توم وجيري" من إسبانيا

المنافسة في انجلترا اختلفت كثيرًا في 2019 عن باقي المواسم

في موسم 2009-2010 احتدمت المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الدوري الإسباني ونجح بيب جوارديولا في موسمه الثاني في الفوز بالليجا محققًا 99 نقطة ليترك البلانكوس خاسرًا للقب رغم وصول إلى 96 نقطة.

فالنسيا جاء بعد الثنائي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة أي بفارق 25 نقطة كاملة عن ريال مدريد و28 نقطة عن برشلونة ليظهر وقتها مصطلح "دوري توم وجيري".

على مدار السنوات التالية ظلت المنافسة بين برشلونة وريال مدريد حتى جاء أتلتيكو وخطف اللقب في 2014 وانضم طرفًا ثالثًا لمعادلة الليجا.

ولكن في 2019 تغيرت الأمور

بدأ عام 2019 وليفربول في صدارة البريميرليج بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي بعد مرور 20 جولة كاملة ولكن السيتزنز نجح في الانتصار على الريدز وتقليص الفارق إلى 4 نقاط، وبعد موجة من التعثرات لكتيبة يورجن كلوب تفوق رجال جوارديولا وحسموا اللقب بفارق نقطة واحدة فقط.

وبعد أنّ كان ريال مدريد صاحب أعلى عدد من النقاط لفريق خاسر للدوري، تفوق ليفربول محققًا 97 نقطة بينما حصد مانشستر سيتي اللقب برصيد 98 نقطة.

انتهى الموسم الماضي، ومع انطلاق الموسم الحالي استطاع ليفربول الفوز على جميع المنافسين وتعادل فقط ضد مانشستر يونايتد ليتصدر الترتيب بعد 19 جولة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي ولديه أيضًا مباراة مؤجلة بوسع توسعة الفارق إلى 16 نقطة كاملة.

الدوري الإنجليزي تحول إلى منافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي وباقي الفرق تحاول المزاحمة فقط، ثم بعد ذلك في النصف الثاني من العام غابت المنافسة تمامًا وأصبح الريدز يغرد وحيدًا في الصدارة.

الدوريات تتغير

رغم أن المعتاد في إنجلترا هو المنافسة المتواصلة بين الفرق، بين في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا فالمنافسة محسومة لفرق مثل برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس، ولكن العام كان مختلفًا.

صحيح فاز برشلونة بالليجا وبايرن ميونخ بالبوندسليجا ويوفنتوس بالكالتشيو لكن منذ انطلاق الموسم الحالي والمنافسة صعبة على جميع المستويات.

برشلونة يتصدر الترتيب بفارق نقطتين فقط وحتى الجولة الأخيرة من العام الحالي كان ريال مدريد متساوي في النقاط.

في إيطاليا، إنتر متصدر برصيد 42 نقطة متساويًا مع يوفنتوس بالرصيد ذاته بعد 17 جولة، وبايرن ميونخ خسر الصدارة في 17 جولة بالدوري الألماني لصالح لايبزيج صاحب الـ 37 نقطة يليه بوروسيا مونشنجلادباخ برصيد 35 نقطة.

الفارق بين الأول والثاني في إنجلترا 13 نقطة، بينما هذه الـ 13 نقطة هي الفارق بين الأول والتاسع في إسبانيا وكذلك ألمانيا، والأول والسادس في إيطاليا.

وحتى في فرنسا، فالفارق بين باريس سان جيرمان المتصدر ومارسيليا الثاني 7 نقاط فقط بينما بينه وبين الرابع 14 نقطة.

البريميرليج في العام الحالي يستحق عن جدارة أن يكون دوري توم وجيري الذي تحول لدوري توم فقط بينما باقي الدوريات لا تعرف حتى الآن فريقًا ضمن البطولة بنسبة كبيرة.