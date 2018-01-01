ظواهر 2018 – الكرة الإنجليزية تختفي من البريميرليج

الكرة الدفاعية تختفي تدريجيًا من الدوري الإنجليزي والكرة الهجومية الشاملة تحل محلها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يوشك العام 2018 على الانتهاء ويوشك معه عامًا كاملًا من الدوري الإنجليزي على اغلاق صفحاته استعدادًا لاستقبال عامًا جديدًا بتفاصيل مختلفة.

ومع انتهاء العام وبداية آخر نجد أن 2018 شهدت العديد من التغيرات الواضحة والظواهر في كل المجالات من حولنا، والأمر لا يختلف كثيرًا فيما يتعلق بكرة القدم.

شهد العام 2018 العديد من الظواهر في كرة القدم مثل تألق محمد صلاح نجم ليفربول اللافت للنظر، وحصول ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا الثالث على التوالي مع فشل محلي مستمر ارتفاع مجنون في أسعار نجوم كرة القدم حول العالم.

ملك الغطس والأفضل في البريميرليج - ردود أفعال مجنونة على أداء صلاح ضد أرسنال

ظاهرة اليوم التي سنتناولها ستكون خاصة بالدوري الإنجليزي وما شهده من تغير واضح في عام 2018 كان أبرز ما طرأ عليه قبل أيام قليلة فقط، ليضيف لتلك الظاهرة ثقلًا كبيرًا.

الظاهرة تتمثل في غياب الكرة الدفاعية عن الدوري الإنجليزي، حيث بدأت في التراجع بشكل واضح مع رحيل رموزًا لطالما كانت النظرة العامة لهم أنهم عمالقة في الكرة الدفاعية.

كونتي رحل في الصيف الماضي عن تدريب تشيلسي ليأخذ معه جزءًا كبيرًا من رصيد الكرة الدفاعية في الدوري الإنجليزي معلنًا عن افساح الطريق نحو كرة مواطنه ماوريزيو ساري الهجومية.

تبعه قبل أيام فقط رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أساء للكرة الدفاعية أكثر مما أضاف لها في أعوامه الأخيرة خاصة رفقة الشياطين الحمر.

مورينيو بقي موسمين ونصف في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد لم ينجح خلالهما في إعادة مانشستر يونايتد الذي تبحث عنه الجماهير، ولم ينجح في تشكيل شخصية دفاعية جديدة للفريق بل ظهر الفريق مهلهل دفاعيًا بنهاية حقبته.

ومع تفوق فريق ليفربول الواضح تحت قيادة يورجن كلوب ومن خلفه كرة ماوريزيو بوتشيتينو المرنة والمميزة ومن خلفهما ماوريزيو ساري وغيرهم تتفوق الكرة الهجومية بشكل واضح على نظيرتها الدفاعية.

تحليل | أرسنال يستعيد "روح فينجر" أمام ليفربول

بالإضافة لذلك بالنظر لفرق وسط الجدول نجد أن عدد الفرق التي تتبع الكرة الإنجليزية التقليدية وكرة القدم الدفاعية في تراجع مستمر، حتى هؤلاء الذي يتمسكوا بها سقط معظمهم مع نهاية الموسم الماضي.

شاهدنا مع حلول الصيف سقوط كل من ستوك سيتي ووست بروميتش بكل ما لديهم من فكر دفاعي بحت وأفسحا المجال لفرقًا أكثر ميلًا للهجوم.