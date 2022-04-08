ظهير بايرن ميونخ يسخر من ماجواير.. ورسالة إلى رونالدو

تلقى الدولي الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد العديد من الانتقادات في الآونة الأخيرة من الإعلام الإنجليزي، ولكن الجديد هذه المرة أن يأتيه انتقاد من ألمانيا ومن لاعب يصغره سنًا ومسيرة في كرة القدم.

ذلك هو ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، الذي تهكم بشكل واضح على المدافع الإنجليزي، موجهًا رسالة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رسالة إلى رونالدو

ديفيز كان يلعب "فيفا 2022" بينما يبث بشكل مباشر على "تويتش" مدليًا بكلمات مرحة لمتابعيه، نال منها ماجواير نصيب الأسد.

وقال ديفيدز بينما كان يلعب وظهر أمامه في اللعبة ماجواير: "هل تستطيعون التخيل؟ هل تستطيعون التخيل؟ أنت رونالدو، واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، ومن هو قائدك؟ إن هاري ماجواير هو قائدك!".

وأكمل ضاحكًا: "وأنت تناديه في الملعب (نعم يا قائد).. صراحة لا أعرف بم يناديه رونالدو؟ أخي.. أنا لا أتناول ماجواير ولكن رونالدو لابد أن يحمل شارة القيادة".

شارة القيادة المثيرة للجدل

ماجواير أبلى البلاء الحسن مع منتخب الأسود الثلاثة في السنوات الأخيرة وحتى يورو 2020، ولكنه لم يستطع حمل الأداء نفسه إلى ملعب مانشستر يونايتد، أين يتلقى العديد من الانتقادات المؤلمة.

ورغم ذلك، إلا أن كلًا من أولي جونار سولسكاير ورالف رانجنيك مدربي مانشستر يونايتد منذ عودة رونالدو إلى الفريق، لم يغيرا مكان شارة القيادة من على ذراع ماجواير، مع مناداة جماهيرية وإعلامية واسعة بضرورة حمل البرتغالي لها.

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