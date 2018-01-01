ظهير أيسر وبدون أهداف.. هكذا اختتم ساؤول موسم 2018 مع أتلتيكو مدريد

ساؤول نيجيز وتغيير جديد في مركزه من قبل سيميوني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كان عام 2018 غريبًا بالنسبة لنجم أتلتيكو مدريد الإسباني ساؤول نيجيز، فعلى الرغم من كونه عامًا ناجحًا بالنسبة له مع الروخيبلانكوس، إلا أنه انتهى بشكل غريب للغاية. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وفاز ساؤول رفقة أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي بعدما تغلب في النهائي على أوليمبيك مارسيليا، كما تُوج بكأس السوبر الأوروبي بفوز على الجار ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ولكن لم يكن العام بالنسبة لساؤول كما كان لبقية زملائه، فقد رأى فيه المدرب دييجو سيميوني القطعة التكتيكية الأكثر مرونة من أجل تغيير مركزه أكثر من مرة.

وأصبح ساؤول في خطة سيميوني أقرب للظهير من الجناح، حيث تارجعت أدواره الهجومية في مقابل الالتزام أكثر بالأدوار الدفاعية في الخلف.

ومع الوقت، تحول ساؤول إلى ظهير أيسر متقدم، وابتعد عن المرمى بشكل كبير، ما جعله يفشل في تسجيل أية هدف خلال هذا الموسم حتى الآن.

يذكر أن دييجو سيميوني قد أعلن قبل بداية الموسم أنه يمتلك بعض التعديلات بخصوص مشروعه الجديد والذي ينوي إقامته مع الروخيبلانكوس خلال السنوات المتبقية في عقده.