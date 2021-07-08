ظهور يد مارادونا - مطالب بإعادة مباراة الدنمارك وإنجلترا

هل تحدث معجزة مثل تلك؟

أُطلقت عريضة على إحدى المواقع الإلكترونية للمطالبة بإعادة مباراة الدنمارك وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2020، بسبب الأخطاء التحكيمية.

وكان حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي قد احتسب ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا في الأوقات الإضافية تسببت في جدل كبير وسط إيمان من قطاع ضخم من عشاق كرة القدم بأنه لم توجد عرقلة على رحيم ستيرلينج.

هذه الركلة وإن تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل ولكن تمكن هاري كين من متابعتها مسكنًا الكرة لشباك الدنمارك، ومحرزًا ثاني أهداف الإنجليز الذي أهلهم لمواجهة إيطاليا في نهائي اليورو.

واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي باعتراضات ضخمة على الهدف واعتبار أن منتخب إنجلترا وصل إلى نهائي اليورو بـ"الغش" والأخطاء التحكيمية، ومن ضمن مظاهر الاعتراض تلك كانت عريضة تطالب بإعادة اللقاء.

لم تلق هذه العريضة رواجًا كبيرًا ووقع عليها عددًا محدودًا من الناس يُقال أنه يبلغ 103 فردًا فقط، ومن الناحية العملية فإن إعادة المباراة أشبه بالمستحيل.

الإنجليز حاولوا الدفاع عن نفسهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التأكيد على أنهم دائمًا ما كانوا عرضة للأخطاء التحكيمية في البطولات الدولية، وما حدث أمام الدنمارك كأنه "رد الدين".

‘England cheated’

‘It was never a penalty’



It’s about time we got some luck, this is our year🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5wHN6TaPkW — owen (@olpafc_) July 7, 2021

الحديث هنا عن "يد الرب" كما يُطلق على هدف دييجو آرماندو مارادونا للأرجنتين في شباك الإنجليز بمونديال 1986، وكذلك هدف فرانك لامبارد الذي أُلغي في شباك ألمانيا بمونديال 2010 رغم تجاوز الكرة لخط مرمى مانويل نوير.

في كل الأحوال ستكون الفرصة مواتية أخيرًا لمنتخب إنجلترا للتتويج ببطولة بعد غياب منذ ستينيات القرن الماضي، عند استقبال إيطاليا على ويمبلي بحضور 60 ألف مشجع للأسود الثلاثة.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها عريضة لإعادة مباراة في يورو 2020، فسبق وأن قامت الجماهير الفرنسية بالأمر نفسه لمباراة سويسرا في دور الـ16، التي أُقصي الديوك من خلالها بالهزيمة بركلات الترجيح.