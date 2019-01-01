ظهور فيرمايلين وغياب ثنائي مانشستر سيتي عن قائمة بلجيكا لتصفيات اليورو

الإصابة تحرم كل منهما من الظهور مع المنتخب البلجيكي هذا الشهر

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي، عن قائمة فريقه للمشاركة في تصفيات يورو 2020.

بلجيكا تستعد لدخول التصفيات بمواجهتين أمام منتخبي قبرص وروسيا خلال شهر مارس الجاري.

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قائمة مارتينيز لم تشهد العديد من المفاجآت، بتواجد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، توماس فيرمايلين مدافع برشلونة وعدنان يانوزاي جناح ريال سوسيداد.

وجاءت الأسماء كالتالي:

حراس: تيبو كورتوا، سيمون مينيوليه، كوين كاستيليس، ماتس سيلز

دفاع: توبي ألدرفيرلد، ديريك بوياتا، جيسون ديناير، براندون ميتشيل، توماس فيرمايلين، يان فيرتونخن

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وسط: يانيك كاراسكو، تيموثي كاستاني، ناصر شاذلي، موسى ديمبيلي، لياندير ديندونكير، ثورجان هازارد، تومسا ميونيه، دينيس برايت، يوري تيلمانس، هانز فانكين وعدنان يانوزاي

هجوم: ميتشي باتشواي، كريستيان بينتيكي، إدين هازارد، روميلو لوكاكوو، درايس ميرتينز، ديفوك أوريجي، لياندرو تروسارد

ويغيب عن بلجيكا مروان فيلايني لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني بعد اعتزاله اللعب الدولي، وكذلك كيفن دي بروينه، فينسنت كومباني ثنائي مانشستر سيتي وأكسيل فيتسل للإصابة.