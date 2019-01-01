ظهور رونالدو وغياب كيليني عن المران الأخير ليوفنتوس استعداداً لأياكس

البرتغالي أصبح جاهزاً لمواجهة الفريق الهولندي

تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تدريبات يوفنتوس الاستعدادية لمواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس يحل ضيفاً على نظيره أياكس غداً الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من عمر البطولة.

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رونالدو تعرض لإصابة في أوتار الركبة، وغاب عن يوفنتوس لبضعة أسابيع قبل أن يتعافى بشكل نهائي.

وظهر البرتغالي بشكل طبيعي في مران يوفي، ولكن المدرب ماسيميليانو أليجري تلقى أنباء أخرى سلبية.

جاء ذلك بغياب المدافع المخضرم جيورجيو كيليني، المتوقع غيابه عن المباراة بسبب الإصابة في التدريبات.

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ولم يظهر أيضاً لاعب الوسط الألماني إيمري تشان، لتزداد الشكوك حول مشاركته هو الآخر.

ومن المتوقع خضوع الثنائي لاختبار طبي صباح الغد، للتأكد من حالتهما البدنية لخوض المباراة.