ظهور أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج

الواعد إليوت يقتنص الرقم القياسي ضد ولفرهامبتون..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شهدت مباراة فولهام وولفرهامبتون واندررز ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للبريميرليج، مشاركة اللاعب الأصغر في تاريخ المسابقة.

جاء ذلك في الدقيقة 88، حين حل الواعد هارفي إليوت بديلاً لأندري فرانك زامبو أنجويسا في صفوف فولهام.

إليوت صار أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ البريميرليج منذ انطلاقه عام 1992، بعمر 16 عاماً و30 يوماً.

16y 30d - Aged 16 years and 30 days, 's Harvey Elliott is the youngest player to play a game. Cherub. pic.twitter.com/1e7KTjtR3f — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019

وانتهت المباراة بفوز ولفرهامبتون بهدف نظيف، سجله البلجيكي لياندير ديندونكير في الدقيقة 75.

بذلك يحتل الوولفز المركز السابع بـ57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إيفرتون الثامن، و8 نقاط عن مانشستر يونايتد السادس، فيما سجل فولهام هذا الرقم القياسي للاعبه الواعد في مباراته قبل الأخيرة، إلى أن يعود مجدداً، بعد تأكد هبوطه بالمركز التاسع عشر الذي يملك به 26 نقطة.