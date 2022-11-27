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لماذا غاب ياسين بونو عن مباراة بلجيكا رغم وجوده وقت النشيد الوطني؟

زهيرة عادل
3:25 م غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Yassine Bounou Morocco - world cup 2022
الجميع يتساءل: أين ياسين بونو؟

قرر الجهاز الفني لمنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي، قبل لحظات من انطلاق مواجهة الفريق أمام بلجيكا، في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، استبعاد الحارس ياسين بونو، من تشكيل المباراة.

استبعاد بونو أثار عديد التساؤلات، في ظل وجوده في التشكيل أثناء ترديد النشيد الوطني المغربي، ثم تفاجأ الجمهور بحراسة منير المحمدي لعرين أسود الأطلس في المباراة.

ما سبب استبدال ياسين بونو قبل لقاء بلجيكا والمغرب؟

وعلم "جول" من أحد المسؤولين الإعلاميين التابعين للاتحاد الدولي "فيفا" أن صاحب الـ31 عامًا شعر بشد عضلي خلال عمليات الإحماء، وحاول التحامل على نفسه وخوض المباراة، لكن في اللحظات الأخيرة، شعر بانزعاج كبير في موضع الإصابة، ليفضل الجهاز الفني استبعاده.

يذكر أن المغرب كانت قد تعادلت في المباراة الأولى لها بالمونديال، أمام كرواتيا، سلبيًا دون أهداف.

ويحتل الأسود المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، متساويين مع كرواتيا، فيما تتصدر بلجيكا الترتيب بثلاث نقاط، وتحل كندا أخيرًا تحل كندا دون أي نقاط.

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