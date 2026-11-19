القائمة تطول في هذا السياق، ومن وجهة نظر رياضية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو قومية، يُقدم موقع "جول"، حكايات حول لاعبين اختاروا الطريق الخطأ، حول شعار منتخب بلادهم.

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة؛ منهم من يختار تمثيل منتخب على آخر، من أجل التواجد في المحافل الكبرى، أو زيادة حظوظه في اللعب الدولي، أغلبهم يحقق هدفه بالفعل، ولكن هناك من قاده القدر إلى الطريق الآخر، فكان نصيبه أن اختياره "الجنسية الخطأ".

"سأصبح لاعبًا في الليجا"

الشقيق الأكبر، الأب البديل، قصة إينياكي، الذي لا يمكن الحديث عن تجربته الرياضية، دون التطرق لقصة كفاح والديه، فيليكس ويليامز وماريا أرثور، اللذين هربا من غانا، إلى مليلية، حيث أدركت الأم في أراضي أوروبا، بأنهما تحمل جنينًا بعد قصة طويلة من معاناة السفر سيرًا على الأقدام.

التكديس في سيارات مكشوفة، من أكرا إلى نيجيريا، ثم إلى النيجر، وترك الجميع في الصحراء، حيث نقص الماء والطعام، وسيدة ماتت وحتى توصيهم بأطفالها، هكذا روت الأم ماريا أوسو بالدموع، قصة المعاناة الهائلة في رحلة السفر، وما شاهدوه من أهوال، السير من النيجر إلى ليبيا، ثم الجزائر، وإلى المغرب حيث تعرضوا لسرقة الحقيبة والحذاء، وممتلكاتهم الضئيلة، بلغة اليأس كانت تخبر زوجها بالعودة إلى غانا، وهو كان يرفض ويقنعها بمواصلة الطريق من أجل رغد العيش، ثم عبور الحواجز.

في مليلية، عاشا كلاجئين، لمدة 3 شهور، قبل أن ينتقلا إلى بيلباو، وهناك رعاهما الكاهن إينياكي ماردنيس، ليطلقا على نجلهما الأول "إينياكي" تيمنًا به.

رحل الأب إلى لندن من أجل العمل، وكانت الأم تسير من الرابعة صباحًا، لكي تبدأ العمل في الخامسة، وكان إينياكي يرعى شقيقه الأصغر، حيث يعد له الإفطار ويذهب به للمدرسة، وذات ليلة، قُطع عليهم الكهرباء والماء، فجلست الأم تبكي مرارة الوضع، فيما جاءت رسالة الأمل من نجلها الكبير، بأنه سيلعب كرة القدم، وسيكون في الدرجة الأولى أيضًا.

اللعب من أجل العائلة

"كنت أعرف أن والدي يعاني من مشاكل في باطن قدميه، لكني لم أكن أعرف أن ذلك بسبب سيره حافي القدمين في رمال الصحراء الكبرى، في درجات حرارة تتراوح بين 40 و50 درجة"، هكذا روى إينياكي قصة معاناة والده، وأراد أن يكمل الكفاح الذي بدآه والده، فنشأ مفتخرًا بإقليم الباسك الذي نشأ فيه، وصار فيه "النجم الأسود" الذي يكادوا لم يصدقوا أنه من بيلباو واسمه "إينياكي"، في الوقت الذي يحمل في قلبه عائلة ينتمي إليها، وبلدًا إفريقيًا لم يعش به قط.

الانتماء إلى الأسلاف، هكذا كان يحكي إينياكي عن قبيلة كان يتواصل معها ويرسل إليها القبلات عبر الإنترنت، وكان الجد أبولو ويليامز يجلس بهيبته وسط القبيلة، يشاهد رسائل الأب وقبلات الأم، وحوله أناس عشقوا إينياكي الذي اختار تمثيل غانا، رغم مولده في إقليم الباسك، الذي لم يكن ليمثل نادي أتلتيك بدونه، كونه كان ناديًا يضم فقط اللاعبين المحليين.

الأصغر اختار إسبانيا

"عمل بجد كي تتطور العائلة"، هكذا تحدث الشقيق الأصغر "نيكو"، عن معاناة إينياكي كي تستمر العائلة، فكبر الاثنان وظل حلم كرة القدم يرادوهما، إلى أن صارا لاعبين أساسيين في أتلتيك بيلباو.

"لا يُرسل لي سوى تمريرات صعبة"، تلك كانت كلمات إينياكي الأكبر الذي كان يتحدث بطرفة عن معاناته مع استلام الكرة من نيكو، من أجل إيداعها في الشباك، فيما كانا يتناكفان حول من منهما الأولى بإرسال الكرات إلى الآخر من أجل التسجيل.

وبينما كان إينياكي يختار طريق الجدود والأسلاف، قرر نيكو أن يمثل البلد الذي نشأ فيه، فصار إسبانيًا، رغم أن هذا القرار لم يُرض جده في البداية.

ورغم أن البداية لم تكن سهلة، حيث كان إينياكي يتعرض لإساءات عنصرية، إلا أنه كان يدرك بأن طريقه لم يكن ليُفرش بالورود، فكان يتقبلها بكل فخر، ودفعت زملاءه للتهديد بالانسحاب من النادي إذا تكرر ذلك، ثم صار مصدر حب من الجميع، بشخصيته الجذابة وروح الدعابة لديه.

ممثل الأسلاف وبطل العالم

ويمكن القول إن إينياكي يملك الكثير من السيرة الذاتية، التي تجعله مصدر فخر لعائلته، وما حققه من أرقام قياسية، حينما وصل إلى مباراته رقم 203 على التوالي، مع أتلتيك أمام ألافيس، ليحطم رقم خوان أنطونيو لارانياجا، لاعب ريال سوسييداد، في الفترة بين 1986 و1992، ثم بات صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات المتتالية في تاريخ الدوري الإسباني، على مدار ست سنوات كاملة، شارك بها في 251 مباراة، قبل أن ينتهي الرقم في 29 يناير 2023، حينما استبعد من لقاء سيلتا فيجو، فضلًا عن هدفه الرائع من مسافة 20 مترًا، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021، حيث قاد فريقه للفوز على برشلونة بنتيجة (3-2).

ورغم أن إينياكي مثل منتخب إسبانيا في فئاته السنية، حيث بلغ نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، إلا أنه لم يشارك مع المنتخب الأول، حيث قرر أن يرفع راية الأسلاف، بحمل قميص غانا، بينما كان شقيقه الأصغر نيكو يكتب معه التاريخ في أتلتيك، إلا أنه قرر أن يمثل إسبانيا، ولعلّه سيتذكر دائمًا أنه اتخذ القرار الصحيح - من الناحية الرياضية.

لم يدرك نيكو ويليامز، أنه سيصير ضمن جيل ذهبي، اختاره لويس دي لافوينتي، فكتب التاريخ بحصد لقب يورو 2024، ثم واصل رحلته، ليخلد اسمه بتمريرة الكرة الحاسمة إلى فيران توريس، التي قادت إسبانيا للفوز بكأس العالم 2026، ليصبح نيكو في عامه الرابع والعشرين، قد تربع في القمة، بينما كانت أبرز إنجازات إينياكي دوليًا، متمثلة في قيادة "بلاك ستارز" إلى دور الـ32 في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهدفين دوليين سجلهما المهاجم في شباك مدغشقر وتشاد، قبل أن يعلن اعتزاله دوليًا بعد 28 مباراة.

كلمة أخيرة..

لنتذكر أن رؤية "ظلم الجنسية" هي رياضية بحتة، إلا أن إينياكي ويليامز، صاحب الـ32 عامًا، لديه قصة من الكفاح، سواءً في رحلة والديه حتى الوصول إلى إسبانيا، أو قتاله لإثبات ذاته مع نادي أتلتيك، حتى نفذ وعده لوالدته باللعب في دوري الدرجة الأولى "لاليجا"، تكفي لكي يصبح قصة يُحكى بها في مدارس غانا، فضلًا عن إنجازاته أيضًا في قلب الملعب، حيث قاد أتلتيك بيلباو للفوز بكأس ملك إسبانيا بموسم 2023-2024، فضلًا عن فوزه بعدة بطولات فردية، مثل لاعب الشهر في الليجا، في يناير 2019، والهدف الذهبي بموسم 2018-2019، وجائزة أفضل لاعب إفريقي في الليجا "مرتين".

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