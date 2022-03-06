ظاهرة فضائية جديدة في إيطاليا .. كويكب يقتحم لقاء روما!

يبدو أن الفضاء يحب مباريات الدوري الإيطالي! هذا على الأقل ما يمكن أن نقوله مع تكرار الحوادث المتعلقة بالفضاء مع مباريات "سيري آ".

هذه المرة، كان الحدث خلال مباراة روما وأتالانتا في قمة الجولة 28 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية.

روما تمكن من تحقيق فوز ثمين على أتالانتا بهدف دون رد، لكن الإثارة لم تكن قاصرة على أرض الملعب، بل امتدت إلى السماء.

ماذا حدث؟

نشرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية مقطع فيديو قصير، يُظهر مرور كويكب من فوق ملعب "الأولمبيكو".

والتقطت كاميرات المشجعين مشهدًا لكرة نارية في السماء، وهو المشهد الذي ظهر في جميع أنحاء إيطاليا.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن البعض فسر كرة النار على أنها جزء من كويكب "153 هيلدا"، لكن لحسن الحظ فإن الأمر لم يسبب أي ضرر.

Incredibile: un asteroide passa sopra l'Olimpico durante #RomaAtalanta! Video👇 https://t.co/45vYroDYnb — Corriere dello Sport (@CorSport) March 6, 2022

ما هي الحادثة السابقة في الدوري الإيطالي؟

الكرة الإيطالية تبدو معتادة على الحوادث المتعلقة بالفضاء، حيث يجب العودة إلى عام 1954 لنتذكر واقعة "الكائنات الفضائية" في ملعب فيورنتينا.

في 27 أكتوبر 1954، كان نادي فيورنتينا بجيله العظيم يلعب ضد منافسه المحلي نادي بيستويزي، حين حدث ربما أغرب حادث في تاريخ كرة القدم.

ملعب "أرتيميو فرانكي" كان مكتظًا بعشرة آلاف متفرج صاخب، لكن بعد نهاية الشوط الأول ساد الصمت بشكل مخيف، ثم صعق هدير مرعب الحاضرين.

الجمهور المتواجد في الملعب لم يعد يشاهد المباراة، لكن أنظار الجميع كانت شاخصة نحو السماء ويشيرون بأصابعهم إلى الأعلى، توقف اللاعبون عن اللعب، وتوقفت الكرة.

وحسب تقرير حكم المباراة، فإن اللقاء توقف لأن المتفرجين رأوا شيئًا في السماء.

الجميع بعدها تحدث عن أطباق طائرة تواجدت في سماء فلورنسا، وألهم ذلك العديد من الأفلام الإيطالية وتحقيقات صحفية تتحدث عن مشاهدات للكائنات الفضائية.

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