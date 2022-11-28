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ظاهرة غريبة في مونديال قطر .. "كل من رحل عن النصر يتألق!"

زهيرة عادل
6:21 م غرينتش+2 28‏/11‏/2022
Vincent Aboubakar Cameroon Serbia 2022 World Cup
رباعي النصر يبدع في كأس العالم

يتعجب الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي من تألق لاعبي النصر السعودي في كأس العالم قطر 2022، في وقت لم يقدموا به المطلوب خلال تمثيلهم للعالمي.

الصرامي نشر صورة الرباعي الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر الحالي، فراس البريكان؛ لاعب الفتح الحالي، عبد الرزاق حمد الله؛ لاعب الاتحاد الحالي، والكوري الجنوبي جين كيم سو؛ لاعب جيونبوك هيونداي.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تركوا النصر فعادوا للتألق في المونديال، ظاهرة تستحق الدراسة العميقة والتأمل!".

البريكان كان ضمن كتيبة الأخضر التي حققت الفوز التاريخي أمام الأرجنتين، بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوار السعودية في المونديال.

فيما شارك حمد الله في فوز المغرب بالأمس أمام بلجيكا بثنائية نظيفة، أما أبو بكر فسجل هدفًا وصنع آخر في ريمونتادا الكاميرون الليلة أمام صربيا، التي انتهت بالتعادل 3-3.

وأخيرًا جيم كيم سو شارك في تعادل كوريا الجنوبية سلبيًا أمام الأوروجواي في الجولة الأولى بالمونديال.

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