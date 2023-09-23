نجم النصر أجبر الصحفي الهلالي على الاعتراف!

SHAHID

أكد وليد الفراج أن النصر فاز بالجائزة الكبرى بتعاقده مع كريستيانو رونالدو، وقد منحه الأفضلية في المقارنة مع نيمار وكريم بنزيما، نجمي الهلال والاتحاد، لكنه تلقى ردًا صادمًا من الناقد الرياضي محمد الشيخ.

اشترك الآن في شاهد واحصل على عرض اليوم الوطني فقط في المملكة العربية السعودية

صاحب الـ38 عامًا يعيش انطلاقة موسم مذهلة مع النصر توجها أمس بقيادة فريقه للفوز على الأهلي 4-3 في مباراة ممتعة ومثيرة جدًا، وقد سجل الهدفين الأول والرابع فيما أضاف تاليسكا الهدفين الآخرين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيخ أنصف رونالدو تمامًا وأكد أفضليته على جميع منافسيه في الدوري السعودي، لكنه وصف المقارنة بينه وبين ثنائي الهلال والاتحاد بالظالمة، إذ قال ردًا على الفراج في برنامج "أكشن مع وليد" "لا يختلف أحد على قيمة رونالدو، فهو إن لم يكن الأول عالميًا طوال تاريخه فهو الثاني في منافسته مع ميسي، كما أن قيمته الحالية تبرز من توجده مع منتخب بلاده البرتغال وهو في عامه الـ39، لا يمكن للاعب أن يتواجد في أحد منتخبات أوروبا إلا إن كان يمتلك القدرة الفنية والبدنية والشغف".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

أضاف "بالنسبة للمقارنة بينه وبين نيمار وكريم بنزيما فهنا أقف وأرفض ذلك تمامًا، تلك مقارنة ظالمة تمامًا، رونالدو يتواجد هنا لموسم ونصف الآن وقد تأقلم وانسجم مع الأجواء، ومن الظلم مقارنته بنيمار الذي لم يلعب سوى مباراة و20 دقيقة وبنزيما الذي يتواجد هنا منذ شهرين فقط، رونالدو الأفضل في الدوري السعودي حاليًا دون شك لكن تلك المقارنة لا تجوز أبدًا".

يُشار إلى أن رونالدو انضم للنصر في يناير الماضي ويستمر عقده مع النادي حتى صيف 2025.

SHAHID