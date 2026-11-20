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تحدث نجم كريستال بالاس إسماعيلا سار عن قصة انتقاله التي كادت تشهد رحيله من سيلهرست بارك إلى أنفيلد الصيف الماضي. ولا يزال الدولي السنغالي عنصرًا أساسيًا في مشروع الفريق، ويركز الآن على استعادة أفضل مستوياته تحت قيادة المدرب الجديد توماس فرانك.

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تجاوز اهتمام ليفربول بضمه

عند حديثه عن اهتمام ليفربول بضمه قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية ، أقرّ سار بأن فرصة الانضمام إلى نادٍ بهذه المكانة كانت مهمة بالنسبة إليه. ورفض كريستال بالاس في النهاية محاولة ليفربول ضم الدولي السنغالي، الذي قدم موسمًا رائعًا سجل خلاله 21 هدفًا في 45 مباراة بمختلف المسابقات، بينما تُوّج بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وقرر ليفربول في نهاية المطاف الإبقاء على كودي جاكبو رغم اهتمام مانشستر سيتي بضمه. وفي مقابلة حصرية مع BBC Sport، شرح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والمرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام، ما كان يدور في ذهنه خلال تلك الفترة. وقال سار: «ليفربول أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم، وعندما يُبدي نادٍ مثله اهتمامًا بك، فمن الطبيعي أن تأخذ الأمر بجدية».

وأضاف سار: «لا أعتقد أن أي لاعب سيكون غير مبالٍ بفرصة كهذه. كان احتمالًا مثيرًا للاهتمام، وفكرت بطبيعة الحال فيما قد يعنيه لمسيرتي». لكن الجناح شدد سريعًا على أن التزامه تجاه كريستال بالاس لم يتغير، قائلًا: «اليوم، طويت تلك الصفحة. لطالما آمنت بأنك لا تستطيع المضي قدمًا إذا ظللت تنظر إلى الماضي. أنا لاعب في كريستال بالاس، وفخور بما حققناه معًا، وينصب تركيزي على العودة إلى الملعب ومساعدة الفريق».

مرحلة جديدة تحت قيادة توماس فرانك

تتزامن عودة سار إلى الجاهزية البدنية مع تغيير كبير في الجهاز الفني بكريستال بالاس. فقد عانى الفريق بداية صعبة للموسم، ويتذيل جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بسبع نقاط فقط من مبارياته العشر الأولى. وبعد فترة مخيبة للآمال تحت قيادة بيير ساج، سارع النادي إلى تعيين فرانك، المدرب السابق لبرينتفورد وتوتنهام. ويرى سار، الذي اقتصرت مشاركاته خلال فترة ساج القصيرة على الظهور مرتين بديلًا، أن تغيير المدرب يمثل نقطة تحول مهمة لفريق عجز عن تكرار نجاحه الأوروبي السابق.

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ويأمل سار أن يمنح النهج التكتيكي لفرانك الفريق الدفعة اللازمة للصعود في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال سار لدى حديثه عن مستوى الفريق الحالي: «بالطبع، إنها فترة صعبة على الجميع في النادي. بعد كل ما حققناه الموسم الماضي، لم يتوقع أحد أن نجد أنفسنا في هذا الوضع. لكنني أعرف جودة هذا الفريق. لدينا لاعبون جيدون جدًا، ومجموعة قوية، والقدرة على تغيير الأمور. وصول توماس فرانك فرصة لبداية جديدة، وطاقة متجددة، ونهج مختلف».

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محادثات العقد والتعافي من الإصابة

بينما يواصل سار العمل لاستعادة جاهزيته بعد إصابة في المنطقة الأربية، بدأت بالفعل مناقشة مستقبله البعيد مع النادي. ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2029، يُقال إن مسؤولي بالاس يجرون محادثات لمنح النجم السنغالي شروطًا مالية محسّنة تعكس مكانته بوصفه أحد أبرز مهاجمي الدوري. وأكد سار إجراء المفاوضات، لكنه فضّل إبقاء تفاصيلها بعيدة عن الأضواء في الوقت الحالي.

وقال: «نعم، جرت مناقشات مع النادي. في الوقت الحالي، أفضل أن تستمر تلك المحادثات بعيدًا عن العلن، وأن أركز على كرة القدم». ويتطلع المهاجم إلى ردّ ثقة الجماهير ومجلس الإدارة، لا سيما بعد موسم سجل فيه 21 هدفًا بمختلف المسابقات. واختتم سار: «علينا جميعًا تحمّل المسؤولية، والعمل معًا، والقتال من أجل كل نقطة. أنا واثق من قدرتنا على تجاوز هذه الفترة الصعبة وتحقيق أهدافنا هذا الموسم».

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الجوائز الفردية والنجاح الدولي

بلغت مكانة سار الفردية أعلى مستوياتها، وهو ما يعكسه وجوده ضمن قائمة المرشحين العشرة لجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام. ويُقام حفل توزيع الجوائز في 7 ديسمبر بمدينة لاجوس، عقب عام استثنائي اختير فيه أفضل لاعب في موسم دوري المؤتمر الأوروبي . وكان لأهدافه التسعة في تلك المسابقة دور حاسم في فوز كريستال بالاس بأول لقب أوروبي كبير في تاريخه، وهو إنجاز منحه أيضًا جائزتي أفضل لاعب في النادي باختيار الجماهير واللاعبين.

وامتد تألقه إلى الساحة الدولية، إذ أدى سار دورًا رئيسيًا مع السنغال في كأس العالم 2026، وسجل أربعة أهداف. وكان المهاجم قد شارك أيضًا في نهائي كأس الأمم الإفريقية المثير للجدل أمام المغرب في يناير، قبل إلغاء فوز المغرب في البداية خلال مارس، بعدما غادر لاعبو السنغال الملعب دون إذن الحكم. وقد تقدمت السنغال منذ ذلك الحين باستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في محاولة لاستعادة اللقب، لكن سار لا يزال فخورًا بأداء فريقه، مؤكدًا أنهم «أصبحوا أبطال إفريقيا على أرض الملعب».