النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

طولان يكشف عن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

التعليقات()
Egypt
الزمالك يستعد للثأر من الاتحاد السكندري

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، عن قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز على ملعب "برج العرب".

وجاءت قائمة الفريق السكندري على النحو التالي:

اختيارات المحررين

حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمود الزنفلى.

خط الدفاع: محمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق ومحمد ناصف وكريم الديب ومروان النجار.

خط الوسط: نور السيد وعاشور الأدهم وفوزى الحناوى وأحمد مجدى وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور.

خط الهجوم: محمد جدو وخالد قمر وبناهينى وتشوكا.

وكان الاتحاد نجح في الإطاحة بالزمالك من منافسات بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال بركلات الترجيح، من دور الـ16.

الموضوع التالي:
فيرمينو أفضل لاعب برازيلي في 2018 ويتفوق على نيمار ومارسيلو
الموضوع التالي:
عموري ينهي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي
الموضوع التالي:
أجويرو يكرس عقدة ملعب الاتحاد أمام ليفربول
الموضوع التالي:
أزبلكويتا يُعلق على انضمام بوليسيتش لتشيلسي
الموضوع التالي:
هاري كين يكشف عن فريقه المفضل بقمة مانشستر سيتي وليفربول
إغلاق