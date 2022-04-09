طوارئ في النصر وقرارات صارمة لمواجهة أزمة كورونا

أعلنت حالة طوارئ في النصر بعد ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وقد اتخذت الإدارة قرارًا صارمًا لمواجهة الأزمة ومنع انتشار الإصابة بين لاعبي الفريق.

النصر فاز وديًا أمس على الحزم بثلاثة أهداف نظيفة سجلها تاليسكا وجوناثان رودريجيز وعبد الفتاح آدم، وقد غاب عنها الحارسين البديلين رائد العزيبي وعبد العزيز العوياري بعد إصابتها بكورونا.

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وانضم اللاعبان إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر الذي أعلن النصر قبل يومين إصابته بالفيروس وانتظار تعافيه منه للعودة من الكاميرون، وبعد ذلك ثبت أيضًا إصابة أحد أعضاء الجهاز الفني.

الإدارة النصراوية اتخذت قرارًا بإلزام جميع اللاعبين والعاملين في الفريق المخالطين للمصابين بإجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم وقبل انضمامهم التدريبات الجماعية يوم غدٍ الأحد.

أثبتت الفحوصات تعرض نجم #النصر والمنتخب الكاميروني ڤينسنت ابو بكر للإصابة بفايروس كورونا

و سوف يعود اللاعب للمملكة فور شفائه 🙏



متمنين له الشفاء العاجل 💛 pic.twitter.com/p0Dktaxt4r — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 8, 2022

الجهاز الفني بقيادة ميجيل روسو منح اللاعبين المشاركين في مباراة الحزم راحة من تدريبات اليوم، لكن من المقرر أن يستأنف اللاعبون الدوليون تدريباتهم اليوم بعد الإجازة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

يُشار إلى أن السعودية تستضيف حاليًا دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ويُشارك من المملكة أندية الهلال والشباب والتعاون والفيصلي، فيما يغيب النصر لعدم احتلاله مقعدًا مؤهلًا للبطولة الموسم الماضي والاتحاد لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.