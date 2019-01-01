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طواريء في ريال مدريد - فينيسيوس يغيب عن التدريبات وأزمة تشتعل قبل مواجهة بيتيس

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كيف سيلعب ريال مدريد دون فينيسيوس وكروس وفاسكيز أمام ريال بيتيس؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استمر غياب فينيسيوس جونيور عن تدريبات ريال مدريد صباح اليوم، السبت، قبل مواجهة ريال بيتيس غدًا، الأحد، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يعاني من غياب جاريث بيل وماركو اسينسيو وماريانو دياز وتوني كروس وماركوس ليورنتي للإصابة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ فينيسيوس لم يتواجد في تدريبات الملكي لليوم الثاني على التوالي مما يرجح غيابه عن مباراة ريال بيتيس.

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وأوضحت الصحيفة أنّ سانتياجو سولاري في حيرة كبيرة بسبب كثرة المصابين، إذ يعاني الفريق من غياب 7 لاعبين من بينهم الموقوف لوكاس فاسكيز.

وأرجحت الصحيفة ألا يعتمد الأرجنتيني على إيسكو أساسيًا ويتواجد براهيم دياز بينما ينضم مارسيلو للاعبي خط الوسط والاعتماد على ريجاليون في مركز الظهير.

ريال مدريد لم يحقق الفوز في الدوري الإسباني في 2019 إذ تعادل في مباراة مع فياريال بهدفين لكل فريق وكذلك خسر من ريال سوسيداد بثنائية نظيفة.

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