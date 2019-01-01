طنطا يصعد للدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخه

طنطا يتصدر مجموعته ويصعد للدوري الممتاز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صعد فريق نادي طنطا إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على نظيره سيدي سالم بهدفين دون رد، في الجولة قبل الأخيرة، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.

طنطا صعد متصدرًا للمجموعة الثالثة "مجموعة بحري"، برصيد 49 نقطة، متفوقًا على بلدية المحلة صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

سجل هدفي طنطا كلًا من إسماعيل بامبا وحسام غالي، ليقودا فريقهما للصعود إلى الدوري الممتاز.

رسميًا: نادي طنطا يصعد إلى الدوري الممتاز عن مجموعة بحري 🔝

مبروك لأبناء السيد البدوي 👏



(📸: FB/tantaclub.net) pic.twitter.com/CMbAlmeVCW — جول مصر (@goaleg) April 11, 2019

وبذلك يصعد فريق طنطا إلى مسابقة الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخه من القسم الثاني.

وعاد طنطا إلى مسابقة الدوري الممتاز، بعد هبوطه الموسم الماضي، حيث صعد آخر مرة موسم 2016/2017.