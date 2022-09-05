طمأن الجمهور .. الحائلي يُوضح حقيقة منع الاتحاد من التسجيل

الاتحاد منع من التسجيل على خلفية شكوى مهاجمه السابق يوسف نياكاتي

طمأن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد جماهير الفريق حول ما أثير مؤخرًا عن منعه من التسجيل لفترتي انتقال قادمتين بسبب شكوى مهاجمه السابق يوسف نياكاتي.

الاتحاد ممنوع من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب شكوى النصر ضده في قضية مهاجمه عبد الرزاق حمدالله، ولكن النادي استأنف ضد القرار لدى مركز التحكيم الرياضي ومازال ينتظر الحُكم.

لماذا مُنع الاتحاد عن القيد لفترتي انتقالات من فيفا؟

القانوني المختص بالنزاعات الرياضية، أحمد الشيخي، كان قد أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن فيفا اتخذ قرارًا بإيقاف الاتحاد فترتي انتقالات عن التسجيل بسبب عدم تسديده للمبالغ المستحقة عليه للاعبه السابق يوسف نياكاتي.

وأوضح الشيخي أن منع القيد يشمل اللاعبين المحليين والأجانب ولن يتم رفعه سوى عند تسديد المبلغ المطلوب، وفي حال عدم التسديد سيُمدد الإيقاف لفترة انتقالات ثالثة.

وفي تفاصيل القضية، كشف الأكاديمي أن نياكاتي كان له مستحقات مالية لدى الاتحاد لم تُسدد مما جعله يتوجه للفيفا ويتقدم بشكوى ضد النادي السعودي هناك، وقد حُكم لصالحه بالحصول على 2.5 مليون ريال سعودي بجانب 10400 ريال شهريًا.

الاتحاد ورغم طلبه لحيثيات الحكم إلا أنه أهدر مدة الـ21 يومًا المتاحة له للاستئناف دون التقدم باستئناف ضد القرار مما جعله نهائي، ولذا أرسل فيفا اليوم إلى الاتحاد السعودي ليُعلمه بالقرار.

Shahid

ماذا قال الحائلي عن منع الاتحاد من القيد؟

الإعلامي وليد الفراج نقل خلال حلقة الأمس من برنامجه "أكشن مع وليد" عن الحائلي قوله أن الأمر لا يتعلق سوى بمبلغ بسيط من المال لا يتجاوز الـ1.5 مليون ريال سعودي وسيتم تسديده قريبًا لإيقاف المنع من التسجيل.

وأضاف "قصة نياكاتي تنتهي بتسديد مليون ونصف ريال سعودي فقط، أي أن جمهور الاتحاد يستطيع جمع المبلغ حال حضر مواجهة الخليج القادمة في الملعب، إذ سيمنحه 2 مليون ريال".

تابع "سألت الحائلي عن الأمر فأجابني أنه بسيط جدًا، وقال "كما ترى أبو بدر، الحملات والزعزعة الحاصلة ضد الاتحاد في السوشيال ميديا، سواء من أطراف منافسة أو أطراف تتدعي تشجيع الاتحاد، ولذا لا يتم نشر سوى الأخبار السلبية"".

واصل الحائلي حديثه "اللاعب حصل على جميع مستحقاته المالية ولم يتبق له سوى 2.5 مليون ريال سعودي، ما يقرب من 600 ألف يورو، سددنا مليون وطلبنا منه تقسيط المبلغ المتبقي على مدة 4 أشهر بتسديد 100 ألف يورو شهريًا، لكنه رفض وأصر على منحه المبلغ كاملًا وإلا التوجه للفيفا، وهنا قلنا له اذهب للفيفا"، أقول لجماهير العميد أنكم الظهر الوحيد له ولذا دوركم أن تساندوه وتدعموه جيدًا وتتجاهلوا تلك الأخبار السلبية التي لا تهدف سوى لزعزعة استقرار النادي، لأن البعض لا يريد أن يعود الاتحاد قويًا شامخًا كما كان".

وأتم الفراج حديثه بالتأكيد على أن الحائلي حزين من بعض مشجعي الاتحاد الذين يتحدثون بلسان المنافسين، كاشفًا عن أن النادي تقدم بشكوى ضد أحد الأشخاص الذي سرب معلومات وأظهر صورًا تُعد سرية عبر السوشيال ميديا.