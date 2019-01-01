طلعت يوسف: تظلمنا لاتحاد الكرة.. ولا نعرف متى سنواجه الزمالك

لماذا أبدى طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة غضبه من اتحاد الكرة؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة تعجبه من عدم التأكيد على موعد مواجهة الزمالك في كأس مصر، والذي كان مقرر لها أن تقام يوم الثامن والعشرين من فبراير.

وتحدث طلعت يوسف في تصريحاته لقناة أون سبورت: "لا نعرف مصير مواجهتنا مع الزمالك في الكأس، لقد تقدمنا بتظلم لاتحاد الكرة لكي نعرف موعد إقامة المباراة".

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وأضاف طلعت يوسف: "لم ترد لنا معلومة مؤكدة سواء بتأجيل المباراة أو إقامتها في موعدها".

وكان طلعت يوسف قد ألمح إلى الدفع بالناشئين أمام الزمالك في كأس مصر، بسبب إرهاق التشكيلة الأساسية وازدحام جدول المباريات.

يشار إلى أن مصر المقاصة كان قد تعادل في آخر جولاته بالدوري المصري أمام فريق حرس الحدود.