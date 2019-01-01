طلعت يوسف: الأهلي أصبح أقوى ونسعى لتدارك الموقف قبل لقاء الزمالك

مدرب مصر المقاصة يتحدث عن قوة الأهلي ومواجهة الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن مستوى وشكل الأهلي تغير كثيرًا خلال مباراته عن مباريات الدور الأول.

الأهلي فاز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء المؤجل من الإسبوع الحادي عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يوسف قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المقاصة لم يكن في حالته اليوم، خلال الشوط الثاني الأمور كانت أفضل بالنسبة لنا، ولكننا لم نخلق فرص للتسجيل".

⏲️نهاية المباراة

الأهلي يحسم اللقاء بالهدف الثالث في الشوط الثاني عن طريق لاعبه رمضان صبحي ⚽️⚽️⚽️

30 نقطة 👉

ثالث ترتيب فرق الدوري الممتاز 🔝



(@AlAhly :📸) pic.twitter.com/xuCvwOfsTv — جول مصر (@goaleg) January 24, 2019

مدرب المقاصة تابع: "روح الأهلي كانت عالية جدًا خلال كل الالتحامات، والتصميم كان قوي جدًا لكل عناصر الأهلي، وهو ما كان غائبًا عند لاعبي المقاصة".

واختتم طلعت يوسف تصريحاته قائلًا: "نسعى لتدارك الموقف قبل مباراتنا المقبلة أمام مصر المقاصة، وغياب الغاني جون أنطوي للإصابة، أثر علينا بشكل سلبي للغاية".

ويلعب مصر المقاصة أمام الزمالك مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت.