"طلب منها علاقة جنسية فموية".. كارباخال يكسر صمته ويكشف ما حدث في كأس العالم 2018!

ماذا قال ردًا على هذه التصريحات؟

ردّ داني كارباخال، نجم ريال مدريد، على ما نٌشر في صحيفة The Objective الإسبانية حول اتهامه وعدد آخر من اللاعبين بمحاولة الدخول في علاقات جنسية أثناء تواجد المنتخب الإسباني في روسيا لكأس العالم 2018.

وكان أحد الأشخاص الذي ادعى عمله كمترجم لمنتخب إسبانيا أثناء كأس العالم 2018 قال عبر قناة "Che América Latina" على يوتيوب إنّه خرج مع كارباخال ودافيد دي خيا وناتشو مونريال في ليلة إلى أحد الحانات، وطلب منه لاعب ريال مدريد أنّ يطلب من أحد الفتيات أن تسمح له "بوضع عضوه الذكري في فمها".

وتابع أنّ دي خيا هو من قضى الليلة مع هذه الفتاة، وهذا الأمر أزعج كارباخال كثيرًا لكونه رُفض لصالح حارس مانشستر يونايتد.

وخرج الظهير الأيمن للنادي الملكي ليرفض هذه الرواية، مؤكدًا بأنّه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من زعم حدوث هذه الواقعة.

وقال اللاعب في تغريدة عبر منصة "X" المعروفة بتويتر سابقًا: "كل هذه المعلومات التي ذكرتها الصحيفة غير صحيحة على الإطلاق، بما فيها انخراطي في العمل مع الأحزاب السياسية إلى الاعتداءات الجنسية في كأس العالم 2018 بروسيا".

وتابع: "أرى أن نشر مثل هذه التقارير أمر مخزٍ ولا يليق بوسائل الإعلام، وأن تمنح مصداقية لهؤلاء الأشخاص، ولأجل تطهير اسمي، بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ولعب كارباخال 38 مباراة مع منتخب إسبانيا، كما شارك في ثلاث مباريات خلال كأس العالم 2018 والذي غادرته لا روخا من ثمن النهائي على يد البلد المضيف.