طلب متكرر بالرحيل .. هل يستحق جيوفينكو البقاء مع الهلال؟

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإيطالي جيوفينكو، يستهدف مغادرة "الزعيم" للبحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل

حالة غموض كبيرة تُحيط بمصير اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي، والذي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل والعودة إلى الدوري الإيطالي من جديد.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب الإيطالي جيوفينكو، يستهدف مغادرة "الزعيم" للبحث عن فرصة أخرى للاحتراف الموسم المقبل.

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ويتواجد جيوفينكو حاليًا في العاصمة السعودية الرياض على خلفية توقف النشاط الرياضي في المملكة وفي العالم كله، ويمارس تدريباته اليومية عن بعد، حيث يوجد برنامج معد من قبل الجهاز للفريق الأول، ويبتعد عن أسرته المقيمة في إيطاليا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت أحدى الصحف الإيطالية قد أكدت وجود وكيل أعمال جديد يعمل حاليًا على مفاوضات اللاعب الإيطالي جيوفينكو لاعب الهلال الحالي مع نادي بارما الإيطالي.

وأضافت التقارير الإيطالية أن وكيل جيوفينكو الجديد لديه علاقات جيدة مع المدير الرياضي بنادي بارما الإيطالي دانييل فاجيانو، والذي لم ينف هذه المفاوضات.

وأكدت التقارير أن وكيل لاعب الهلال اتخذ بالفعل خطوات لوضع أسس اتفاق محتمل، مع نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

ومع كل هذه التقارير تشعر جماهير الهلال بحالة حيرة كبيرة بشأن اللاعب، هل رحيله سيكون في مصلحة الفريق بالتعاقد مع بديل مميز، أم أن إمكانياته الفنية تجعل تعويضه أمرًا صعبًا.

وبالبحث في لغة الأرقام نجد أن جيوفينكو شارك في الهلال ببطولة الدوري في 29 مباراة منذ وصوله للفريق في يناير 2019، وذلك بمجموع دقائق وصل إلى 1775 دقيقة.

وخلال هذه المباريات، حقق الهلال خلالهم الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

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أما على الصعيد التهديفي فتمكن اللاعب من تسجيل 10 أهداف في مرمى الخصوم، وصنع 8 أهداف وأضاع 3 فرص مُحققة، وسدد 33 كرة ناجحة بين القائمين والعارضة.

كل هذه الأرقام تؤكد أن جيوفينكو لاعب ممُيز بالتأكيد، ولكن بالنظر إلى عوامل أخرى وهي رغبة اللاعب في الرحيل ووصوله إلى عامه الـ33، فالرحيل عن الهلال سيكون منطقيًا وفي مصلحة الزعيم لو نجح في تعويضه بلاعب مميز.