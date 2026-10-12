طلب غير معتاد من أحد فرق دوري أبطال أوروبا.. يويفا يرد بشكل حاسم!

ذكر ريل إلفرينك أنّ أيندهوفن قام بتسجيل ميكل برو هانسن في قائمته الخاصة بدوري أبطال أوروبا، وقد أكّد المدرب بيتر بوش هذا الخبر في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مواجهة لايبزيغ.

وكان بوش قد قال الأسبوع الماضي إنه يأمل في تسجيل برو هانسن في المسابقة، إذ تعرّض ألاسان بليا لإصابة خطيرة لن تسمح له بالعودة إلى الملاعب مع نادي أيندهوفن هذا العام.

وقدّم النادي طلبه إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبوع الماضي، وقد وافق الاتحاد عليه الآن. وبوجود برو هانسن وخوس تيل، أصبح بإمكان أيندهوفن الاعتماد مجدداً على مهاجمين اثنين.

ولا يزال سام لامرز غير جاهز للمشاركة مع فريق أيندهوفن، في حين يعاني بليا من إصابة خطيرة، كما يصارع ريكاردو بيبي الإصابة أيضاً.

المباريات التالية لايبزيج دوري أبطال أوروبا 15:00 أيندهوفن

ولم يخض برو هانسن، صاحب الـ17 عاماً، مباراته الأولى مع أيندهوفن بعد، لكنه شارك بالفعل مع فريق الرصيف في دوري الدرجة الأولى الهولندي.

وخاض مباراتين مع يونج أيندهوفن، كان أساسياً في إحداهما، ولم يسجّل أي هدف أو يصنع أي تمريرة حاسمة.

وانتقل برو هانسن من بودو جليمت الصيف الماضي مقابل 3 ملايين يورو، ويُعدّ المهاجم الدنماركي موهبة كبيرة، ويرتبط بعقد مع أيندهوفن حتى منتصف عام 2029.