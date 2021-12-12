طلب خاص لتونس من فيفا يتعلق بمواجهة مصر في كأس العرب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدمه بطلب خاص لدى نظيره الدولي يتعلق بمواجهة مصر في نصف نهائي كأس العرب المقامة حاليًا في قطر وستُختتم يوم الـ18 من ديسمبر الجاري.

كأس العرب وصلت لمحطة نصف النهائي، حيث سيلتقي المنتخبان التونسي والمصري فيما ستلعب الدولة المستضيفة "قطر" أمام الجزائر في المباراة الثانية.

ما هو طلب تونس الخاص من فيفا بشأن مواجهة مصر في كأس العرب؟

الاتحاد التونسي أعلن رسميًا أنه راسل الجهة المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات كأس العرب في فيفا ليطلب تخصيص 50% على الأقل من سعة ملعب 974 الذي سيحتضن اللقاء لصالح الجماهير التونسية.

وشدد الاتحاد التونسي خلال خطابه للفيفا على دور الجماهير التونسية في نجاح هذا العرس الكروي الذي ينتظم لأول مرة تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم.

ووجه الاتحاد خلال بيانه عبر فيسبوك الشكر لكل الجماهير والعائلات التونسية في قطر وفي تونس وفي كل أنحاء العالم على دعمهم لمنتخب نسور قرطاج، كما شكر مجلس الجالية التونسية في قطر لسؤاله الدائم عن الوفد التونسي المتواجد هناك وجهده لمحاولة زيادة عدد تذاكر الجمهور التونسي خلال موقعة نصف النهائي.

ما هو تاريخ مواجهات مصر وتونس؟

تأهلت مصر لنصف نهائي كأس العرب بعد تخطيها الأردن بنتيجة 3-1، فيما نجح منتخب تونس في إقصاء عُمان بنتيجة 2-1، وبين المنتخبين تاريخ طويل من المواجهات الساخنة والمثيرة.

التقت تونس ومصر في 40 مباراة سابقة رسميًا ووديًا، وقد فازت تونس 16 مرة ومصر 13 مرة وحسم التعادل الـ11 مواجهة المتبقية، وقد سجل لاعبو الفراعنه 38 هدفًا واستقبل مرماهم 44.

لعب المنتخبان مباراة وحيدة في كأس العرب سابقًا انتهت لصالح مصر، فيما لعبا مباراتين في كأس أمم إفريقيا تبادلا الفوز خلالهما، وكان لنسور قرطاج اليد العليا في تصفيات كأس العالم بـ6 انتصارات وتعادل وحيد فيما لم تفز مصر سوى مرتين.