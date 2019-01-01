طلب استثناء من رمضان صبحي بشأن خصومات الأهلي

الأهلي فرض خصومات كبيرة على لاعبيه عقب الخروج الإفريقي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طلب رمضان صبحي لاعب الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، استثناء من قرار الخصومات الذي صدر مؤخرًا عقب الهزيمة من بيراميدز.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة أمام بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، وأيضًا الخروج الإفريقي أمام صن داونز بعد الهزيمة بخماسية نظيفة في الذهاب.

واتخذت إدارة الأهلي وقتها قرار بخصم قيمة 10 % من قيمة عقود اللاعبين، المتواجدين في الفريق، بسبب الأداء الذين ظهروا عليه مؤخرًا.

وجاء طلب رمضان صبحي بأنه وضع يختلف كثيرًا عن اللاعبين الأخرين، بسبب انضمامه للأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط.

وأشارت التقارير أن رمضان تحدث مع مدير الكرة بالنادي، أنه وضعه مختلف تمامًا، وليس من المنطقى خصم هذا المبلغ من راتبه في الـ6 أشهر.

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وكان انضم رمضان على سبيل الإعارة من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي، بمقابل ما يقرب من 800 ألف استيرليني وقتها، ومن المفترض أن يتقاضى 3.5 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر.