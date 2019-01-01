بعد طلبه الرحيل - روما يبحث ضم هازارد

اللاعب طلب من ناديه الرحيل رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن روما سيتحرك الصيف المقبل من أجل التعاقد مع البلجيكي ثورجان هازارد بعدما طلب الأخير الرحيل عن بوروسيا مونشنجلادباخ.

وكان المدير الرياضي للنادي الألماني قد كشف أن الجناح البلجيكي قدم طلباً للرحيل عن مونشنجلادباخ الصيف المقبل لرغبته في أخذ خطوة جديدة بمشواره.المزيد هنا.

وكشفت "لاجازيتا" أن روما يتابع هازارد منذ بداية الموسم ويقيم تطور اللاعب ومدى ملائمته لأسلوب لعب الفريق والدوري الإيطالي.

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا رسميًا يعتذر فيه عن الهتافات العنصرية التي وجهت للاعب ليفربول محمد صلاح من بعض الأشخاص المنتمين لتشيلسي، بإحدى الحانات في التشيك 📄 pic.twitter.com/XVRMawbWOx — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

صديق دي ليخت يكشف وجهته المقبلة المفضلة

وأتبع التقرير أن روما كان في البداية سيتحرك نحو ديفيد نيريس، جناح أياكس، بناء على ترشيحات المدير الرياضي الجديد المرتقب لويس كامبوس.

وأوضحت الصحيفة أن مونشنجلادباخ لا يمانع بيع هازارد، ولكن سيطلب مبلغاً لا يقل عن 40 مليون يورو لبيعه في ظل أن عقده مستمر حتى صيف 2020.

ويقدم هازارد موسماً مميزاً في ألمانيا بعدما شارك في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 12 هدفاً وصنع 11 آخراً.