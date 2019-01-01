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دوري أبطال أفريقيا

3 طلبات من معوض إلى إدارة الأهلي ولاعبيه وجمهوره عقب خماسية صن داونز

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روشتة سيد معوض لخروج الأهلي من كبوته

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

طالب سيد معوض؛ مدرب الأهلي المصري السابق، بعد توجيه أصابع الاتهام لأحد بعد الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، مؤكدًا أن الآن هو وقت الدعم فقط.

الشياطين الحمر تلقوا الهزيمة أمس السبت، بخماسية نظيفة أمام الفريق الجنوب أفريقي، بذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب معوض، معلقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هزيمة كبيرة وصعبة، لكن ليس هو وقت من السبب، هذا وقت أن يقوم كل شخص بواجبه ولا يهرب".

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وأضاف: "على الإدارة أن تحصل على الموافقة بامتلاء الاستاد عن آخره وبأرخص الأسعار للتذاكر، وعلى اللاعبين أن يكون لقاء الإياب هو مباراة العمر بالنسبة لكل منهم".

مدرب الشياطين الحمر الأسبق اختتم: "أما الجمهور فهذا أكثر وقت اللاعبين يحتاجون به للمساندة والتشجيع للنهاية".

يذكر أن الأهلي لم يسبق طوال مشواره في البطولات الأفريقية أن تلقى هزيمة كهذه من قبل.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 13 من إبريل الجاري، وسط محاولات لنقله من ملعب الجيش بالسويس إلى برج العرب بالإسكندرية.

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