طلبات الهلال والاتحاد، صدمة الشباب ومعايير الجدول .. تفاصيل اجتماع "الروزنامة"

اجتمعت أندية دوري المحترفين السعودي يوم أمس للبحث في جدول الدوري للموسم الجديد

عقدت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم أمس الإثنين ورشة عمل "مرئية عن بُعد" لمناقشة جدول مباريات (روزنامة) البطولة للموسم القادم، والذي سينطلق في الـ12 من أغسطس المقبل.

وتواجد ممثلو جميع الأندية المشاركة في الموسم الجديد من الدوري السعودي باستثناء نادي أبها، وقد حرص الجميع على توضيح مطالبهم وإبداء وجهات نظرهم في معايير وضع الجدول قبل أن تُعتمد تلك المعايير نهائيًا بنهاية الاجتماع.

ما الذي طلبه الهلال والاتحاد في اجتماع الأندية للنقاش حول جدول الدوري؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الهلال طلب خلال الاجتماع لعب أغلب مبارياته بعد صلاة المغرب خاصة في المدن التي لا يوجد بها رحلات عودة إلى الرياض إلا متأخرًا.

نادي الاتحاد كان له طلبًا آخر، وهو إجراء المباريات بعد صلاة العشاء لأن الأجواء تكون أكثر برودة.

الأندية جميعها طالبت بزيادة أيام الراحة بعد فترات التوقف الدولي والتي ستكون 5 مرات خلال الموسم الجديد بسبب تصفيات كأس العالم 2022 لقارة آسيا، وذلك بهدف منح اللاعبين السعوديين والأجانب فرصة أكبر للراحة خاصة في ظل إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

واتفق عدد من الأندية على ضرورة التنسيق في المباريات التي ستُقام في مدن لا يتوفر فيها عدد رحلات جوية كبير، ليكون الأمر سهلًا للجميع.

رابطة المحترفين تستبعد الشباب من حسابات الكبار

حددت رابطة دوري المحترفين معايير وضع جدول مباريات الدوري السعودي، وأهمها عدم لعب مباراتين من مواجهات الكبار في جولة واحدة، سواء الديربي أو الكلاسيكو.

الأمر الصادم من الرابطة كان استبعاد الشباب وصيف الموسم الماضي والمتوج بلقب الدوري 6 مرات من قائمة الكبار الذين يُمنع إقامة أكثر من مباراة واحدة بينهما في الجولة الواحدة.

إذ أوضحت الرابطة أن تلك القائمة تتضمن أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد فقط، مما يعني السماح بلعب مباراة الهلال والنصر ومباراة الشباب والاتحاد في جولة واحدة.

ما هي المعايير التسعة التي ستُحدد روزنامة الموسم الجديد؟

رابطة المحترفين اعتادت استخدام نظام إلكتروني لإصدار جدول مباريات الدوري السعودي، وقد قسمت الأندية إلى 4 مستويات بناءً على ترتيبهم في الموسم الماضي.

وقد اعتمدت الرابطة 9 معايير لوضع روزنامة موسم 2021-2022 تم الإعلان عنهم عبر الموقع الرسمي، وهي:

مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب بالتنسيق مع وزارة الرياضة. تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول. كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل وثمان مباريات على الأكثر. لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد. مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث. لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين من المستوى الرابع. في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف. مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة. لا تقام مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية "الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي " في جولة واحدة.

الشباب كبير ويجب ضمه لمجموعة الكبار

استبعاد الشباب من قائمة الكبار الممنوع لعب أكثر من مباراة واحدة تجمع فريقين منهم في جولة واحدة أمر غريب وصادم جدًا، فالفريق العاصمي من أهم أندية الدوري السعودي على مدار تاريخه وحاضره.

الشباب نافس بشراسة الموسم الماضي على الدوري فيما ابتعدت أندية أخرى، كما أنه حصل على 6 ألقاب للدوري السعودي، أي ضعف ما حصل عليه الأهلي الموجود في قائمة الكبار.

الليوث يضمون عددًا من النجوم البارزين على رأسهم إيفر بانيجا وأوديون إيجالو، ولديهم قاعدة جماهيرية كبيرة يجب احترامها وتقديرها من رابطة دوري المحترفين.

اقرأ أيضًا |