طلال آل الشيخ: البطولة العربية تفوقت على البطولات الآسيوية والإفريقية

خروج بطل إفريقيا ووصيفه مبكرًا دليل على قوة البطولة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد طلال آل الشيخ، مدير عام بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على أن البطولة تفوقت على البطولتين الآسيوية والإفريقية.

وقال آل الشيخ خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": " البطولة تشهد مباراة كبيرة بين الهلال والأهلي السعوديان، في مواجهة غاية القوة".

مدير عام بطولة كأس زايد تابع: " مواجهتي نصف النهائي سواء الشق الآسيوي أو الإفريقي، والتي قامت بتقسيمهم القرعة، في غاية القوة".

وأردف: سعداء بالتفاعل العربي الكبير للجماهير الرياضية، ونسعى لتفادي الأخطاء في المستقبل، ونتحدى خلال النسخ المقبل".

“البطولة العربية تفوقت على البطولتين القاريتين الآسيوية والأفريقية.. وأثبتنا للعالم أننا قادرون على تقديم أقوى البطولات”

طلال آل الشيخ - مدير عام البطولة#الهلال_الأهلي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/ag9ZQ40Eki — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019

طلال آل الشيخ تابع: "من وجهة نظري الخاصة أرى أن هذه النسخة من البطولة العربية، طغت على البطولتين القارتين على المستوى الآسيوي والإفريقي".

واختتم آل الشيخ تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن البطولة العربية تفوقت على البطولتين العربي والإفريقي من حيث التنافس والنتائج المتقاربة وخروج بطل إفريقيا ووصيفه من أدوار مبكرة".

الأهلي يواجه الهلال مساء اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.