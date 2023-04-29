طفح به الكيل.. مايسون جرينوود يخبر لاعبي مانشستر يونايتد بقراره النهائي!

موهبة إنجليزية عطلتها قضية مثيرة

اخبر الإنجليزي مايسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد زملاءه في الفريق بأنه لا يرغب في الاستمرار بقمصان فريق ملعب أولد ترافورد، على خلفية عدم اقتناعه بطريقة المعاملة التي يتعرض لها في أعقاب إسقاط التهم التي وجهت له بالاعتداء.

وأفادت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بأن جرينوود اتخذ قراره النهائي بعدم اللعب أبدًا لمانشستر يونايتد بسبب تعنت النادي وإجرائه تحقيقات داخلية لا تزال مستمرة في الحادث، رغم أن التهم أسقطت قضائيًا بشكل رسمي في فبراير.

جرينوود أخبر زملاءه برغبته في ظل عدم وضوح قرار المدرب الهولندي إريك تين هاج بشأنه وعدم خوضه التدريبات بشكل منتظم، إضافة إلى أن النادي نفسه لا يزال راغبًا في فتح الملف كما لو كانت الاتهامات لم تسقط.

كان كل شيء قد بدأ في يناير 2022 حين ألقي القبض على جرينوود بتهمة الاعتداء الجنسي على صديقته السابقة، وظلت إجراءات محاكمته جارية حتى أسقطت الاتهامات عنه بشكل نهائي في فبراير 2023.