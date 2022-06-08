طفح الكيل يا برشلونة.. ليفربول يخطط لسرقة صفقة كتالونيا الهامة

يبدو أن الخلاف سيشتعل في الميركاتو بين برشلونة وليفربول

يبدو أن عملية انضمام البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد إلى برشلونة لا تمر بأفضل أوقاتها، برشلونة لم يأخذ خطوة رسمية إلى الآن، واللاعب بدأ يعدل عن فكرة الرحيل إلى كتالونيا.

لا أطيق الانتظار!

هذا ما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة إلى البيت الكتالوني، البرازيلي لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك لمعرفة مصيره في سوق الانتقالات وأين سيلعب في الموسم المقبل.

الصحيفة تؤكد أن اللاعب بدأ بالفعل في التواصل عبر وكلائه مع بدائل لبرشلونة، الذي بدوره بات تركيزه منصبًا أكثر على إتمام صفقة روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ ولو على سبيل الإعارة.

الوضع المالي المعقد لبرشلونة لا يتيح إلى الآن أي عمليات برى في الميركاتو، وليدز يونايتد ينتظر عرضًا جيدًا ولم يتم التواصل حول عرض فعلي لضم اللاعب أو حتى بمكالمة مؤخرًا مع ديكو، وكيل اللاعب ونجم برشلونة الأسبق.

بديل ساديو ماني

رغم أن رافينيا يريد برشلونة، إلا أن مستقبله ومشاركته في كأس العالم قطر 2022 سيحسمها النادي الذي سيلعب له، يريد لعب دوري أبطال أوروبا أيضًا، ويبرز الآن أمامه ليفربول كخيار مرجح.

ساديو ماني يريد الرحيل وهذا ما صرح به، يورجن كلوب مؤمن بأن رافينيا هو خير بديل له، وقد يتم إدخال الياباني تاكومي مينامينو كجزء من الصفقة مع ليدز يونايتد.

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