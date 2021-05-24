طفح الكيل .. هازارد يقرر الرحيل عن ريال مدريد

هكذا عاد هازارد..

يبدو أن احتمالية نجم ريال مدريد إيدين هازارد عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري باتت متاحة هذه المرة بعد مسيرة قصيرة دمّرتها الإصابات قبل أن تبدأ عمليًا.

وأصبح مستقبل هازارد في ريال مدريد مهددًا بعد الغضب الجماهيري عليه الذي جاء على إثر ظهوره ضاحكًا مع لاعبي تشيلسي عقب خسارة النادي الملكي أمام البلوز في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يعتبر لاعب كرة القدم البلجيكي أن وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد وهو أمر محتمل هذا الصيف بإمكانه أن يتركه خارج الفريق الأبيض ويقلل من الأدوار التي ستوضع على كاهله.

وحول ذلك، فإن إيدين هازارد يريد الرحيل عن ريال مدريد، وله الأولوية للعودة إلى الفريق الذي تألق معه وحقق معه العديد من الألقاب ألا وهو تشيلسي وفقًا لإيدو أجيري

خيار العودة لصفوف تشيلسي قد يكون متاحًا أمام هازارد، فاللاعب يملك من الرصيد ما يكفي من أجل تلك الخطوة.

أفضل فترات مسيرة النجم البلجيكي كانت رفقة تشيلسي، وأحسن سنوات مسيرته الكروية جاءت بقميص البلوز.

لكن عودته قد لا تكون الخيار المثالي بالنسبة له، في ظل التغييرات الكثيرة التي يمر بها الفريق، وإمكانية حصوله على دقائق أقل ووضع مختلف عن الذي كان عليه من قبل.

هازارد ليس سعيدًا في مدريد، الأمر الذي زاد بسبب الإصابات التي عطّلت مسيرته مع النادي الملكي ولم تمنحه الفرصة للمشاركة في العدد المطلوب من المباريات.

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الجدير بالذكر أن الجميع في ريال مدريد أراد أن تكون انطلاقة هازارد الحقيقية من خلال مواجهة خاصة أمام فريقه السابق تشيلسي في مواجهة هامة بدوري الأبطال، ولكن النهاية كانت أسوأ مما ظن الجميع