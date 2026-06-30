قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، كان جمهور فرنسا متفائلاً، وبشكل مفهوم، بشأن فرص منتخبهم في حصد لقب ثالث وبلوغ النهائي الثالث توالياً.

وجاءت عروض دور المجموعات لتؤكد هذا التفاؤل. فاز المنتخب الفرنسي في مبارياته الثلاث أمام السنغال والعراق والنرويج، ليضرب موعداً مع السويد في دور الـ32. دع GOAL تستعرض لك الطريق الذي ينتظر رجال ديدييه ديشان، من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، ومن قد يواجهونه في رحلتهم نحو المجد.

إن رسم المسار المحتمل للمنتخب الفرنسي في الأدوار الإقصائية يسلط الضوء على المرونة التكتيكية وعمق التشكيلة المطلوبين لبلوغ قمة كرة القدم العالمية. وإذا كنت تخطط لاختبار توقعاتك لمسار البطولة أو لوضع رهانات على مباريات منفردة، فإن امتلاك رصيد معزز يمنحك مساحة إضافية للمناورة. استكشف دليلنا خطوة بخطوة لتفعيل رمز 1xbet الترويجي.

نتائج فرنسا في كأس العالم 2026 والمباريات المقبلة

التاريخ المباراة الملعب النتيجة النهائية / التذاكر الثلاثاء، 16 يونيو فرنسا ضد السنغال ملعب ميتلايف، نيوجيرسي فازت فرنسا 3-1 الاثنين، 22 يونيو فرنسا ضد العراق لينكولن فاينانشال فيلد، فيلادلفيا فازت فرنسا 3-0 الجمعة، 26 يونيو النرويج ضد فرنسا ملعب جيليت، فوكسبورو فازت فرنسا 4-1 الثلاثاء، 30 يونيو فرنسا ضد السويد، ملعب ميتلايف، نيوجيرسي التذاكر

مسار فرنسا المحتمل نحو مجد كأس العالم

إذا تجاوز وصيف 2022 عقبة السويد، فسيكون بانتظاره لقاء مع باراجواي في دور الـ16 يوم السبت 4 يوليو في فيلادلفيا. وإذا نجح أيضاً في تخطي تلك المواجهة، فسيكون منافسه في ربع النهائي هو الفائز من مواجهة كندا ضد المغرب. وستقام تلك المواجهة المحتملة في دور الثمانية في بوسطن يوم 9 يوليو.

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كيفية شراء تذاكر فرنسا في كأس العالم

إليك الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حالياً وتعمل بنظام أسبقية الحجز. وعلى عكس أنظمة القرعة، تتم هذه المعاملات في الوقت الفعلي. وهذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.

منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

منصات السوق الثانوية: يمكن للجماهير أيضاً العثور على تذاكر عبر منصات مثل StubHub . وغالباً ما تكون هذه الخيارات الأفضل للمباريات الإقصائية ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائماً من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر فرنسا في كأس العالم: كم تبلغ أسعارها؟

اعتمد FIFA تسعيراً متغيراً لبطولة 2026. تبدأ أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولاراً فقط، بالنسبة إلى فئات محددة من المشجعين، بينما قد تصل أسعار النهائي إلى 6,730 دولاراً.

في ما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البطولة الحالية:

الفئة دور المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 - 400 دولار 600 - 1,200 دولار 1,500 - 6,730 دولار الفئة 2 150 - 280 دولار 400 - 800 دولار 1,000 - 4,210 دولار الفئة 3 100 - 200 دولار 200 - 500 دولار 600 - 2,790 دولار الفئة 4 60 - 120 دولار 150 - 350 دولار 400 - 2,030 دولار

من في قائمة فرنسا لكأس العالم 2026؟

حراس المرمى: مايك ماينان (AC Milan)، روبين ريسر (Lens)، بريس سامبا (Rennes).

المدافعون: لوكاس ديني (Aston Villa)، مالو جوستو (Chelsea)، لوكاس هيرنانديز (Paris St-Germain)، ثيو هيرنانديز (Al Hilal)، إبراهيما كوناتي (Liverpool)، ماكسنس لاكروا (Crystal Palace)، جول كوندي (Barcelona)، ويليام ساليبا (Arsenal)، دايو أوباميكانو (Bayern Munich).

لاعبو الوسط: نجولو كانتي (Fenerbahçe)، مانو كوني (Roma)، أدريان رابيو (AC Milan)، أوريليان تشواميني (Real Madrid)، وارن زائير-إيمري (Paris St-Germain).

المهاجمون: مانييس أكليوش (Monaco)، برادلي باركولا (Paris St-Germain)، ريان شرقي (Man City)، عثمان ديمبيلي (Paris St-Germain)، ديزيريه دوي (Paris St-Germain)، مايكل أوليسي (Bayern Munich)، كيليان مبابي (Real Madrid)، جان-فيليب ماتيتا (Crystal Palace)، ماركوس تورام (Inter Milan).