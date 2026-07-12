مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 من FIFA، كانت جماهير إنجلترا تعقد آمالًا كبيرة على قدرة منتخبها على الذهاب حتى النهاية ووضع يده أخيرًا على الكأس الذهبية اللامعة، رغم أنه اضطر لتحمل ستين عامًا من المعاناة.

وبعد تصدره مجموعته، إثر فوزين على كرواتيا وبنما وتعادل مع غانا، أطاح منتخب إنجلترا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم بالمستضيف المشارك المكسيك على ملعب أزتيكا، ثم بالنرويج بعد وقت إضافي، خلال الأدوار الإقصائية.

ويُمهّد ذلك الانتصار لمواجهة ملحمية في نصف النهائي مع الغريم طويل الأمد، الأرجنتين، يوم الأربعاء (15 يوليو).

بلغت إنجلترا نصف نهائي كأس العالم في 2018، وربع النهائي في 2022، لكن هل يمكنها الذهاب حتى النهاية في 2026؟ دع GOAL يصحبك عبر أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية حجز مقاعد لمباريات إنجلترا المقبلة وكم ستبلغ تكلفتها.

يكشف تحليل المسار المحتمل لإنجلترا في الأدوار الإقصائية عن مواجهات تكتيكية حاسمة وجداول راحة قد تشكل مشوارها في البطولة. ولدعم توقعاتك في الجدول بأقصى مرونة مالية منذ اليوم الأول، فإن فتح ملف جديد مع أرصدة تمهيدية يُعد خيارًا مثاليًا. تعرّف على كيفية المطالبة بمطابقة إيداع عالية القيمة باستخدام Megapari promo code الرسمي الخاص بنا.

نتائج إنجلترا في كأس العالم 2026 والمباريات المقبلة

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي لانطلاق اللقاء) الملعب النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو إنجلترا ضد كرواتيا (3pm CDT) AT&T Stadium، دالاس فازت إنجلترا 4-2 الثلاثاء، 23 يونيو إنجلترا ضد غانا (4pm ET) Gillette Stadium، فوكسبورو 0-0 السبت، 27 يونيو بنما ضد إنجلترا (5pm ET) MetLife Stadium، إيست راذرفورد فازت إنجلترا 2-0 الأربعاء، 1 يوليو إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12pm ET) Mercedes-Benz Stadium، أتلانتا فازت إنجلترا 2-1 الأحد، 5 يوليو المكسيك ضد إنجلترا (6pm CST) Estadio Azteca، مكسيكو سيتي فازت إنجلترا 3-2 السبت، 10 يوليو النرويج ضد إنجلترا (5pm ET) Hard Rock Stadium، ميامي جاردنز فازت إنجلترا 2-1 (بعد وقت إضافي) الأربعاء، 15 يوليو إنجلترا ضد الأرجنتين (3pm ET) Mercedes-Benz Stadium، أتلانتا التذاكر





طريق إنجلترا إلى نهائي كأس العالم 2026

بما أن إنجلترا أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة L، فهذه هي التواريخ والأوقات والملاعب التالية التي ستلعب فيها، إذا نجحت في بلوغ نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

وبعد فوزها في ربع النهائي على النرويج، تتجه إنجلترا الآن إلى أتلانتا لمواجهة الأرجنتين يوم الأربعاء (15 يوليو).

التقى المنتخبان خمس مرات في نسخ سابقة من كأس العالم، يعود أقدمها إلى نسخة 1962. وبينما تعرضت إنجلترا لهزائم لا تُنسى أمام منتخب أمريكا الجنوبية في 1986 (يد الله لمارادونا) وفي 1998 (البطاقة الحمراء لبيكهام)، فإن إنجلترا تتفوق 3-2 في المواجهات المباشرة في تلك اللقاءات التنافسية.

وفي حال النجاح، ستواجه إنجلترا فرنسا أو إسبانيا في النهائي.

التاريخ (التوقيت المحلي لانطلاق اللقاء) الدور الملعب المباراة المحتملة التذاكر 15 يوليو (3pm ET) نصف النهائي Mercedes-Benz Stadium (أتلانتا) إنجلترا ضد الأرجنتين التذاكر 19 يوليو (3pm ET) النهائي MetLife Stadium (إيست راذرفورد) المباراة 104: يُحدد لاحقًا ضد فرنسا أو إسبانيا التذاكر

الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026: الترتيب الأحدث

بعد هدفه الثامن في البطولة، خلال مباراة فرنسا والمغرب في ربع النهائي، عاد كيليان مبابي إلى صدارة ترتيب الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 من FIFA إلى جانب ليونيل ميسي. ومع ذلك، لا يزال نجما إنجلترا، هاري كين وجود بيلينجهام، ولكل منهما حاليًا ستة أهداف، في سباق المنافسة على جائزة هداف البطولة في أمريكا الشمالية.

اللاعب (المنتخب) عدد الأهداف المباراة التالية - التذاكر ليونيل ميسي (الأرجنتين) 8 ضد إنجلترا - التذاكر كيليان مبابي (فرنسا) 8 ضد إسبانيا - التذاكر إيرلينج هالاند (النرويج) 7 خرج من البطولة هاري كين (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - التذاكر جود بيلينجهام (إنجلترا) 6 ضد الأرجنتين - التذاكر عثمان ديمبيلي (فرنسا) 5 ضد إسبانيا - التذاكر فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 خرج من البطولة جوليان كينيونيس (المكسيك) 4 خرج من البطولة إسماعيلا سار (السنغال) 4 خرج من البطولة ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 ضد فرنسا - التذاكر

كيفية شراء تذاكر إنجلترا في كأس العالم

إليك الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حاليًا وتعمل بنظام أسبقية الحضور. وعلى عكس أنظمة السحب، فهذه معاملات تُنفذ في الوقت الفعلي. وهذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.

منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير من أجل شراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

منصات السوق الثانوية: يمكن للجماهير أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . وغالبًا ما تكون هذه أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر إنجلترا في كأس العالم: كم تبلغ أسعارها؟

طبّق FIFA التسعير المتغير في بطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا فقط (لفئات معينة من فئات المشجعين)، بينما وصلت أسعار النهائي إلى 6.730 دولارًا، هذا بخلاف منصات السوق الثانوية وإعادة البيع التي ارتفعت فيها الأسعار إلى ما هو أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026 من FIFA:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولارًا – 3.295 دولارًا 1.500 دولارًا – 9.500 دولارًا (3.721 دولارًا) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولارًا – 800 دولار 500 دولار – 3.500 دولار (1.480 دولارًا) 19 يوليو نهائي كأس العالم من FIFA (MetLife Stadium) 1.490 دولارًا – 7.875 دولارًا 5.900 دولارًا – 38.000+ دولارًا (15.240 دولارًا)

المجموعة L - الترتيب النهائي

الترتيب المنتخب لُعبت ف ت خ له عليه فارق الأهداف النقاط الحالة الأول إنجلترا 3 2 1 0 6 2 +4 7 تأهل الثاني كرواتيا 3 2 0 1 5 5 0 6 تأهل الثالث غانا 3 1 1 1 2 2 0 4 تأهل الرابع بنما 3 0 0 3 0 4 -4 0 خرج من البطولة

من يوجد في قائمة إنجلترا لكأس العالم 2026؟

إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي تمثل إنجلترا في كأس العالم 2026 من FIFA:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى جوردان بيكفورد إيفرتون

دين هندرسون كريستال بالاس

جيمس ترافورد مانشستر سيتي المدافعون إزري كونسا أستون فيلا

نيكو أو'رايلي مانشستر سيتي

جون ستونز مانشستر سيتي

مارك غيهي مانشستر سيتي

تريفوه تشالوباه تشيلسي

دان بيرن نيوكاسل يونايتد

ريس جيمس تشيلسي

جيد سبينس توتنهام هوتسبير

جاريل كوانساه باير ليفركوزن لاعبو الوسط ديكلان رايس أرسنال

إليوت أندرسون نوتنجهام فورست

جود بيلينجهام ريال مدريد

جوردان هندرسون برينتفورد

كوبي ماينو مانشستر يونايتد

مورجان روجرز أستون فيلا

إيبيريتشي إيزي أرسنال المهاجمون بوكايو ساكا أرسنال

هاري كين (القائد) بايرن ميونخ

ماركوس راشفورد برشلونة

أنتوني جوردون نيوكاسل يونايتد

أولي واتكينز أستون فيلا

نوني مادويكي أرسنال

إيفان توني الأهلي

يكشف رسم المسار المحتمل لإنجلترا إلى نهائي كأس العالم عن سلسلة قد تكون شاقة من مباريات الأدوار الإقصائية أمام منافسين دوليين أقوياء. ومع تقدم البطولة، ستعتمد مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي المحتملة على ترتيب المجموعات ونتائج مواجهات خروج المغلوب. وبالنسبة للمتابعين المهتمين بتتبع الاحتمالات طويلة الأمد للبطولة أو خطوط المباريات الفردية، فإن إكمال إجراءات betano registration يتيح الوصول إلى أسواق شاملة لكرة القدم الدولية. ويتيح الحفاظ على ملف نشط للمراهنات الرياضية للمشجعين تحليل توقعات البطولة وتقييم مسارات المنتخبات ومراقبة تغير احتمالات اللقب مع تقدم الدول خلال كل جولة من جولات المنافسة.