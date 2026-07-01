يتزايد التفاؤل في المكسيك بأن نجومها المحبوبين في كرة القدم قادرون على الذهاب حتى النهاية في كأس العالم 2026 من FIFA وحصد أكبر جائزة في اللعبة يوم 19 يوليو.

وكانت المكسيك، إحدى الدول المستضيفة المشتركة لكأس العالم، واحدة من ثلاثة منتخبات فقط، إلى جانب فرنسا والأرجنتين، تأهلت إلى الأدوار الإقصائية بسجل مثالي. كما حافظت على سجلها الدفاعي المثير للإعجاب، بعدم استقبال أي هدف، عندما تغلبت على الإكوادور في دور الـ32 أيضًا.

وعندما استضافت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، بلغت ربع النهائي في المناسبتين. كما أن خوضها مباراة دور الـ16 على أرضها سيمنحها دفعة إضافية لتكرار تلك الإنجازات السابقة، بل وتجاوزها أيضًا.

ويواجه رجال خافيير أغيري بعد ذلك منتخب إنجلترا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي يوم الأحد المقبل (5 يوليو).

ويُبرز تحليل مسارات الأدوار الإقصائية نحو النهائي مدى أهمية ترتيب المجموعات والمسار المحتمل الذي تم تجنبه بالنسبة للمنتخبات المنافسة على اللقب. ولضمان دعم أدواتك المخصصة لبناء الرهانات بمكافآت تسجيل استثنائية منذ اليوم الأول، فإن إدخال رمز التسجيل أمر لا بد منه. اطّلع على مراجعتنا خطوة بخطوة للحصول على مكافآت الترحيب باستخدام رمز bet365 bonus code الحالي.

دع GOAL يستعرض لك جميع المسارات والخصوم المحتملين الذين ينتظرون المكسيك من الآن وحتى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو، وكذلك كيف يمكنك حجز التذاكر لمشاهدتها في رحلتها نحو المجد العالمي.

مباريات ونتائج المكسيك في كأس العالم 2026

التاريخ المباراة (توقيت الانطلاق المحلي) الملعب النتيجة النهائية / التذاكر الخميس، 11 يونيو المكسيك ضد جنوب أفريقيا (1pm CST) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت المكسيك 2-0 الخميس، 18 يونيو المكسيك ضد كوريا الجنوبية (7pm CST) ملعب أكرون، زابوبان فازت المكسيك 1-0 الأربعاء، 24 يونيو المكسيك ضد جمهورية التشيك (7pm CST) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت المكسيك 3-0 الثلاثاء، 30 يونيو المكسيك ضد الإكوادور (7pm CST) ملعب أزتيكا، مكسيكو سيتي فازت المكسيك 2-0 الأحد، 5 يوليو المكسيك ضد إنجلترا (6pm CST) ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) تذاكر

طريق المكسيك إلى نهائي كأس العالم 2026

بعد تصدر المكسيك للمجموعة الأولى، فهذه هي التواريخ والأوقات والملاعب التالية التي ستلعب فيها، إذا نجحت في بلوغ نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو.

وبعد فوزها على الإكوادور في دور الـ32، ستواجه المكسيك الآن إنجلترا على ملعب أزتيكا في دور الـ16. ولم تخسر المكسيك سوى مرتين فقط في المباريات الدولية الرسمية على هذا الملعب التاريخي منذ افتتاحه في عام 1966.

وبعد ذلك، سيكون الموعد مع البرازيل أو النرويج في ربع النهائي، ثم الأرجنتين/مصر/سويسرا/كولومبيا في نصف النهائي، وربما إسبانيا/فرنسا/البرتغال في النهائي.

التاريخ (توقيت الانطلاق المحلي) الدور الملعب المباراة المحتملة التذاكر 5 يوليو (6pm CST) دور الـ16 ملعب أزتيكا (مكسيكو سيتي) المكسيك ضد إنجلترا تذاكر 11 يوليو (5pm ET) ربع النهائي هارد روك ستاديوم (ميامي غاردنز) المباراة 99: ضد البرازيل أو النرويج تذاكر 15 يوليو (3pm ET) نصف النهائي مرسيدس-بنز ستاديوم (أتلانتا) المباراة 102: ضد الفائز من المباراة 100 تذاكر 19 يوليو (3pm ET) النهائي ميتلايف ستاديوم (إيست راذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز من المباراة 101 تذاكر

المجموعة الأولى - الترتيب النهائي

الترتيب المنتخب لُعبت ف ت خ له عليه فارق الأهداف النقاط الحالة الأول المكسيك 3 3 0 0 6 0 +6 9 تأهل الثاني جنوب أفريقيا 3 1 1 1 2 3 -1 4 تأهل الثالث كوريا الجنوبية 3 1 0 2 2 3 -1 3 أُقصي الرابع جمهورية التشيك 3 0 1 2 2 6 -4 1 أُقصي

كيفية شراء تذاكر المكسيك في كأس العالم

إليك الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حاليًا وتعمل بنظام أسبقية الحجز. وعلى عكس أنظمة القرعة، فهذه معاملات تتم في الوقت الفعلي. وهذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.

منصة FIFA الرسمية لإعادة البيع: هذه هي المنصة الوحيدة المصرح بها للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

منصات السوق الثانوية: يمكن للجماهير أيضًا العثور على تذاكر على منصات مثل StubHub . وغالبًا ما تكون هذه أفضل الخيارات لمباريات الأدوار الإقصائية ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. احرص دائمًا على مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر المكسيك في كأس العالم: كم تبلغ أسعارها؟

اعتمد FIFA التسعير المتغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا فقط (لفئات مشجعين محددة)، بينما وصلت أسعار النهائي إلى 6,730 دولارًا، هذا بخلاف منصات السوق الثانوية وإعادة البيع التي قد تقفز فيها الأسعار إلى ما هو أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026 من FIFA:

التواريخ الدور / الفئة نطاق السعر الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولارًا – 640 دولارًا 650 دولارًا – 4,200 دولار (1,518 دولارًا) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولارًا – 1,775 دولارًا 850 دولارًا – 5,500 دولار (2,348 دولارًا) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولارًا – 3,295 دولارًا 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولارًا) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولارًا – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولارًا) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ميتلايف ستاديوم) 1,490 دولارًا – 7,875 دولارًا 5,900 دولار – 38,000+ دولار (15,240 دولارًا)

من يوجد في تشكيلة المكسيك لكأس العالم 2026؟

إليك التشكيلة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي تمثل المكسيك في كأس العالم 2026 من FIFA:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna المدافعون Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscow

Johan Vásquez Genoa

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar لاعبو الوسط Luis Chávez Dynamo Moscow

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Athens

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana المهاجمون Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez UNAM Pumas

Armando González Chivas / Guadalajara

تسوق: أطقم المكسيك لكأس العالم 2026 من FIFA

لدى المكسيك طقم من تصميم adidas لبطولة كأس العالم 2026 من FIFA يرتبط بعمق بجذوره، مع احتضان المستقبل في الوقت نفسه.

يمزج القميص الأساسي للمكسيك بين التراث والمستقبل، مستخدمًا قاعدة خضراء داكنة تعلوها أنماط هندسية مستوحاة من الأزتك. ويحتفي القميص بشغف أمة تعيش كرة القدم وتتنفسها، ملتقطًا الطاقة التي توحد أجيالًا من الجماهير. وعلى الجزء الخلفي من الرقبة تظهر عبارة “SOMOS MÉXICO” - “نحن المكسيك” - كرسالة قوية عن الوحدة والفخر الوطني. كما يتضمن لمسات عصرية مثل الخطوط الجريئة على الكتفين وتقنية التبريد المتقدمة من adidas، بما يضمن امتزاج الأداء والهوية بسلاسة.

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