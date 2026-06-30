قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 من FIFA، علّق مشجعو البرتغال آمالًا كبيرة على أن يتمكن هذا المنتخب المليء بالمواهب أخيرًا من حصد أول لقب عالمي في تاريخ البلاد. وقد تعزز هذا التفاؤل بقائمة مدججة بالنجوم كانت تتطلع للبناء على مشوار تصفيات هيمن فيه الفريق بشكل واضح. ورغم أن المنتخب واجه مجموعة K شديدة التنافس، وبدأها بتعادل متوتر 1-1 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية الصلبة، فإنه وجد إيقاعه في بقية المباريات، فسحق أوزبكستان 5-0 وخرج بتعادل تكتيكي 0-0 مع كولومبيا، ليحسم المركز الثاني في المجموعة.

بلغت البرتغال ربع النهائي في 2022، وظلت باستمرار قوة كبيرة في كرة القدم العالمية، لكن الجائزة الكبرى بقيت بعيدة المنال. والآن ينتظر رجال روبرتو مارتينيز صدام مرتقب عالي المخاطر على ملعب تورونتو أمام كرواتيا، وصيف المجموعة L.

يساعد تقييم المسارات المحتملة في الجدول المراهنين على تحديد احتمالات الإرهاق، ومسافات السفر، والمواجهات التكتيكية الصعبة قبل الأدوار الإقصائية. وإذا كنت تخطط لوضع رهانات على المتأهلين أو توقعات المباريات عبر منصة رقمية حديثة، فإن البدء برصيد من الموقع يُعد خطوة رائعة. اكتشف كيفية المطالبة بمكافآت التسجيل الخاصة بك باستخدام رمز Stake الترويجي.

إليك المسار الدقيق الذي ينتظر الفريق من الآن وحتى نهائي كأس العالم في 19 يوليو، مع توضيح المواجهات المحتملة في هذه الرحلة نحو المجد العالمي.

نتائج البرتغال في كأس العالم 2026 والمباريات المقبلة

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي / SAST) الملعب النتيجة النهائية / التذاكر الأربعاء، 17 يونيو البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (12:00 ظهرًا CT) ملعب هيوستن، هيوستن 1-1 الثلاثاء، 23 يونيو البرتغال ضد أوزبكستان (12:00 ظهرًا CT) ملعب هيوستن، هيوستن فازت البرتغال 5-0 السبت، 27 يونيو كولومبيا ضد البرتغال (7:30 مساءً ET) ملعب ميامي، ميامي غاردنز 0-0 الخميس، 2 يوليو / الجمعة، 3 يوليو البرتغال ضد كرواتيا (7:00 مساءً ET / 01:00 SAST) ملعب تورونتو، تورونتو التذاكر

طريق البرتغال إلى نهائي كأس العالم 2026

بما أن البرتغال أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة K، فهذه هي التواريخ والأوقات والملاعب التي ستخوض فيها مبارياتها إذا نجحت في التقدم حتى نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو. وإذا فازت البرتغال على كرواتيا، فقد تنتظرها مواجهة صعبة للغاية أمام أحد العملاقين إسبانيا أو النمسا في دالاس ضمن دور الـ16. وبعد ذلك، قد تواجه بلجيكا أو الولايات المتحدة في ربع النهائي، ثم فرنسا أو هولندا في نصف النهائي، وأسماء ثقيلة مثل الأرجنتين أو البرازيل أو إنجلترا في النهائي.

التاريخ (موعد الانطلاق المحلي) الدور الملعب المباراة المحتملة التذاكر 2 يوليو (7 مساءً ET) دور الـ32 ملعب تورونتو (تورونتو) البرتغال ضد كرواتيا التذاكر 6 يوليو (2 ظهرًا CT) دور الـ16 ملعب دالاس (أرلينغتون) المباراة 93: ضد إسبانيا أو النمسا التذاكر 10 يوليو (12 ظهرًا PT) ربع النهائي ملعب لوس أنجلوس (إنغلوود) المباراة 98: ضد الفائز من المباراة 94 (الولايات المتحدة/بلجيكا/السنغال) التذاكر 14 يوليو (3 مساءً CT) نصف النهائي ملعب دالاس (أرلينغتون) المباراة 101: ضد الفائز من المباراة 97 (فرنسا/ألمانيا/هولندا) التذاكر 19 يوليو (8 مساءً ET) النهائي ملعب ميتلايف (إيست راذرفورد) المباراة 104: ضد الفائز من المباراة 102 (الأرجنتين/البرازيل/إنجلترا) التذاكر

المجموعة K - الترتيب النهائي

المركز الفريق لعب ف ت خ له عليه فارق الأهداف النقاط الحالة الأول كولومبيا 3 2 1 0 4 1 +3 7 تأهل الثاني البرتغال 3 1 2 0 6 1 +5 5 تأهل الثالث جمهورية الكونغو الديمقراطية 3 1 1 1 4 3 +1 4 تأهل الرابع أوزبكستان 3 0 0 3 2 11 -9 0 خرج

كيفية شراء تذاكر البرتغال في كأس العالم

إليك الوضع الحالي لمبيعات التذاكر:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة: هذه المرحلة متاحة حاليًا وتعتمد على أسبقية الحضور. وعلى عكس أنظمة السحب، فهذه معاملات فورية في الوقت الحقيقي. وهذه هي النافذة الأخيرة للشراء مباشرة من FIFA.

منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـFIFA: هذه هي المنصة الوحيدة المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بالقيمة الاسمية. وستظل مفتوحة حتى نهاية البطولة.

الأسواق الثانوية: يمكن للجماهير أيضًا العثور على تذاكر عبر منصات مثل StubHub . وغالبًا ما تكون هذه الخيارات الأفضل لمباريات الأدوار الإقصائية ذات الطلب المرتفع، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية. تحقق دائمًا من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي قبل الشراء.

تذاكر البرتغال في كأس العالم: كم تبلغ أسعارها؟

تذاكر البرتغال في كأس العالم: كم تبلغ أسعارها؟

اعتمد FIFA تسعيرًا متغيرًا لبطولة 2026. وبدأت أسعار تذاكر دور المجموعات من 60 دولارًا فقط (لفئات مشجعين محددة)، بينما يمكن أن تصل أسعار النهائي إلى 6,730 دولارًا.

في ما يلي النطاقات السعرية التقديرية لمراحل البرتغال المحتملة في البطولة:

الفئة دور المجموعات دور الـ32 - ربع النهائي نصف النهائي والنهائي الفئة 1 250 - 400 دولار 600 - 1,200 دولار 1,500 - 6,730 دولارًا الفئة 2 150 - 280 دولارًا 400 - 800 دولار 1,000 - 4,210 دولارًا الفئة 3 100 - 200 دولار 200 - 500 دولار 600 - 2,790 دولارًا الفئة 4 60 - 120 دولارًا 150 - 350 دولارًا 350 - 1,350 دولارًا

من يوجد في قائمة البرتغال لكأس العالم 2026؟

إليك القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعبًا التي تمثل البرتغال في كأس العالم 2026 من FIFA:

المركز اللاعب النادي الحالي حراس المرمى ديوغو كوستا إف سي بورتو

خوسيه سا وولفرهامبتون واندررز

روي سيلفا سبورتينغ CP المدافعون روبن دياز مانشستر سيتي

غونسالو إيناسيو سبورتينغ CP

ديوغو دالوت مانشستر يونايتد

جواو كانسيلو برشلونة

نونو مينديز باريس سان جيرمان

نيلسون سيميدو فنربخشة

ريناتو فيغا فياريال

توماس أراوخو SL بنفيكا لاعبو الوسط برونو فرنانديز مانشستر يونايتد

برناردو سيلفا مانشستر سيتي

فيتينيا باريس سان جيرمان

جواو نيفيز باريس سان جيرمان

روبن نيفيز الهلال

ماتيوس نونيز مانشستر سيتي

سامويل كوستا مايوركا المهاجمون كريستيانو رونالدو (القائد) النصر

رافائيل لياو ميلان

جواو فيليكس النصر

غونسالو راموس باريس سان جيرمان

بيدرو نيتو تشيلسي

فرانسيسكو كونسيساو يوفنتوس

فرانسيسكو ترينكاو سبورتينغ CP

غونسالو غيديش ريال سوسيداد



