على طريقة كوليبالي - مدرب في الدوري الإسباني يشكو تعرض لاعبه لانتقادات عنصرية

أحداث عنصرية تضرب الدوري الإسباني الدرجة الثانية على طريقة واقعة كوليبالي

انتقد المدير الفني لفريق ألباستي المتواجد في دوري الدرجة الثانية الإسباني تعرض لاعبه جيريمي بيلا لانتقادات عنصرية.

ألباستي تعادل بهدف لمثله أمام غرناطة في قمة الجولة 20 من الدوري الدرجة الثانية وسجل بيلا هدف فريقه الوحيد.

وقال لويس ميجيل راميس، المدير الفني للباسيتي، في تصريحات عقب المباراة: "أنا لا أزال لا أفهم الكثير من الأمور التي تعرضنا لها في المباراة، لديّ لاعب أصيب وانتقل للمستشفى والآخر يبكي في غرفة الملابس بعد الانتقادات العنصرية". اختيارات المحررين حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

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وتابع: "أحد لاعبي غرناطة وجه بعض الانتقادات العنصرية لبيلا، هذه الأمور غير مقبولة وننتظر اعتذارًا رسميًا".

مدرب الباستي رفض الكشف عما قاله لاعب غرناطة في حق بيلا مؤكدًا أنّها أمور مزعجة لا يود تكرراها.

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من جانبه علّق مدرب غرناطة، دييجو مارتينيز، على الأمر بقوله: "لا أدري ما حدث بالضبط ولكن لو كان هناك أي انتقاد عنصري فنحن ضده تمامًا، هذه الأمور غير مقبولة".

وكان كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، تعرض لانتقادات عنصرية في مباراة فريقه ضد إنتر وهو ما تسبب في معاقبة النيراتزوري وجماهيره.