طريد ليفربول يقترب من فياريال

مورينو يعود إلى الليجا؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب فياريال الإسباني من التعاقد مع ألبرتو مورينو ظهير أيسر ليفربول السابق.

وبحسب صحيفة ماركا فإن الظهير البالغ من العمر 26 عاماً، سينتقل للغواصات في صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك بعد إعلان الريدز عن تسريح اللاعب بنهاية عقده في نهاية الشهر الجاري، عقب سلسلة من الإصابات واحتلال أندرو روبرتسون للمقعد الأساسي.

وكان مورينو قد سبق له التصريح برغبته في العود إلى الديار، ولكنه لن يعود بشكل مباشر على ما يبدو بل بألوان مغايرة.

يذكر أن مورينو كان قد انتقل من إشبيلية إلى ليفربول في صيف 2014 مقابل 14 مليون يورو.