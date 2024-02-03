طريد ريال مدريد ومشروع خليفة رونالدو الفاشل أمام اختبار مصيري!

ماذا حدث لمسيرة الدومينيكاني؟

هل تتذكرون ماريانو دياز؟ ذلك الذي خرج من ريال مدريد دون نجاح كبير بعد الكثير من التوقعات حتى ذهب البعض أنه قد يخلف كريستيانو رونالدو، حتى أنه ارتدى القميص رقم 7.

وجد ماريانو دياز المكان المناسب في إشبيلية لمواصلة تطوير مهنته، بعد رحلة طويلة دون استمرارية في ريال مدريد.

وأعاد إشبيلية ماريانو دياز إلى الأضواء مجددًا، ورغم أن موسمه مخيب للآمال وفشل في لعب عدد كبير من المباريات ولم يسجل حتى أي هدف، وكان التوقيع معه محفوفًا بالمخاطر، إلا أن الصفقة كانت رابحة فيما يتعلق بالجدوى المادية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقد جلبه من سوق الانتقالات بتكلفة مادية منخفضة للغاية، وبراتب أقل مما يكسبه أقل لاعب في الدوري الإسباني ووجد فيه مهاجمًا يستطيع سد خانة في الهجوم، لكن الدومينيكاني ألقى على عاتق نفسه مهمة إعادتها لأفضل المستويات.

وجد نفسه في الميركاتو الشتوي دون أندية راغبة فيه، والآن يؤكد اللاعب نفسه أن عليه فعل الكثير لكنه يلتمس بعض المبررات.

وكتب ماريانو على شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد كنت أعاني من إصابة معقدة في الركبة منذ أسابيع، وهو ما لا يسمح لي بمساعدة الفريق بالقدر الذي أريده. على الرغم من الإصرار على علاجات مختلفة، إلا أنني لم أحقق تحسنًا كافيًا، ولهذا السبب لا أستطيع حتى التدرب"

المدرب كيكي فلوريس سانشيز لا يمانع أن يبقى ماريانو في إشبيلية، بل يعتقد أنه في حالة بدنية جيدة، بنهاية الموسم سينتهي عقد ماريانو، والدومينيكاني يريد شكر الأندلسيين على إحياء مسيرته، لكن بتسجيل الأهداف وإظهار مستوى جيد.