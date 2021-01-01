تحويل مصطفى محمد لمجلس التأديب بتركيا!

الأجواء مشتعلة بعد طرد المهاجم المصري خلال مواجهة جلطة سراي وأنقرة جوجو

لم تمر واقعة طرد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، خلال مواجهة الأمس أمام أنقرة جوجو، مرور الكرام، إذ تم تحويل اللاعب لمجلس التأديب بالاتحاد التركي لكرة القدم.

المهاجم المصري حصل على الكارت الأحمر المباشر في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد تدخله في كرة مشتركة مع لاعب الخضم إبراهيم أكداج.

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ووفقًا لصحيفة "الصباح" التركية فإنه تم تحويل مصطفى لمجلس التأديب رفقة رئيس النادي مصطفى جنكيز ونائبه عبد الرحيم البيراك، بعد تصريحاتهما عقب المباراة.

جنكيز كان قد اتهم الحكام بالتآمر ضد فريق الأحمر والأصفر، مؤكدًا أن الواقعة لا تستحق الطرد، وكانت ستمر إذا كان مصطفى لاعبًا في فريق آخر غير جلطة سراي، إذ أصدر بيانًا رسميًا، جاء فيه: "الأخطاء تحدث في كل المباريات، لكن بمباريات جلطة سراي هو أمر مخطط، وليست مجرد أخطاء، هناك من يريد إحداث فوضى، لكننا نعرف جيدًا كيف نواجههم".

المباراة كانت قد انتهت بهزيمة جلطة سراي بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ28 من الدوري التركي، ليتجمد رصيده عند 57 نقطة، لكنه يبقى متصدرًا بفارق الأهداف عن خصمه بشكتاش، الذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا خاض سبع مباريات مع فريقه التركي بالدوري والكأس، سجل خلالها ستة أهداف.