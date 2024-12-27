فيديو | طرد عقب صافرة النهاية .. نجم واتفورد يستفز جماهير بورتسموث باحتفالية "فورت نايت"!

لاعب واتفورد استفز الجماهير...

شهدت مباراة واتفورد وبورتسموث، في الجولة الـ 23 من التشامبيونشيب، والتي خسر فيها الأخير بهدفين لهدف، حالة طرد عقب صافرة نهاية بسبب استفزاز أحد اللاعبين للجماهير.

وتلقى كوادو باه، لاعب واتفورد، بطاقة حمراء عقب صافرة نهاية المباراة، بعد استفزازه لجماهير بورتسموث، ورقصه أمامهم على طريقة اللعبة الإلكترونية الشهيرة "فورت نايت".

وساهم باه، في فوز فريقه بعد حصوله على ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل، قبل أن يخطف زميله روكو فاتا، الهدف القاتل الذي حصل به واتفورد، على نقاط المواجهة كاملة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن اللاعب عقب صافرة نهاية المباراة توجه إلى جماهير الضيوف، واستفزهم بتلك الرقصة، مما زاد من حالة الغضب لديهم بسبب اعتراضهم على احتساب ركلة الجزاء.

وأشار التقرير إلى أن بعض من الجماهير حاولوا النزول إلى أرضية الملعب بسبب اعتراضهم على التحكيم، إلا أن الأمن تدخل من أجل السيطرة على الموقف.

تصرف اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، تسبب في غضب مدربه ليشدد في تصريحات صحفية أن مثل هذا السلوك مرفوض في فريقه، وأي لاعب سيبدر منه مثل هذا الأمر لن يكون له مكانًا في الفريق.

جدير بالذكر أن واتفورد، يحتل المركز السادس من ترتيب التشامبيونشيب، برصيد 37 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن ليدز يونايتد المتصدر، ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحتل بورتسموث المركز 21 برصيد 20 نقطة.