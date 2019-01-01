طرد حارسي المرمى - مشادات بين شوطي لقاء الزمالك والاتحاد

لقاء مثير بين الزمالك والاتحاد في الدوري المصري الممتاز

فيسبوك تويتر عبده الليثي

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، حالتي طرد بين شوطي اللقاء، بسبب مشادة قوية بين أطراف الفريقين وصلت للاشتباك بالأيدي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعرض كلًا من حارسي المرمى محمود جنش من الزمالك والهاني سليمان من الاتحاد للطرد، بسبب مشادات بين الشوطين. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

واشتبك لاعبي الزمالك مع الهاني سليمان أثناء المباراة بعد هدف التعادل للأبيض عن طريق عمر السعيد.

وقامت جماهير الاتحاد السكندري، المتواجدة في ملعب المباراة بتوجيه السباب لمحمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك.