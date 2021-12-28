"طرد" المواهب الشابة مستمر .. ريال مدريد يخسر ماليًا من رحيل سيبايوس!

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب رحيل داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليعود إلى فريقه السابق ريال بيتيس.

ولم يحصل اللاعب 25 عامًا، هذا الموسم مع الميرينجي على أي دقيقة مشاركة، بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها في الصيف الماضي، أثناء مشاركته في أوليمبياد طوكيو مع المنتخب الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة ريال بيتيس تريد التعاقد مع لاعب وسط ملعب، مثل سيبايوس لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة ريال بيتيس تريد دفع 10 مليون يورو، بينما تسعى إدارة الفريق الملكي، إلى الحصول على 15 مليون يورو للتخلي عن لاعبها الإسباني خلال يناير القادم.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى وجود حالة من التفاؤل لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، بالرغم من وجود اختلافات اقتصادية بين الفريق.

وكان سيبايوس قد غادر ريال بيتيس في 2017 إلى ريال مدريد مقابل 16.5 مليون يورو، ولكنه لم ينجح في حجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة الميرينجي وخرج إلى آرسنال على سبيل الإعارة لمدة موسمين من يوليو 2019 وحتى يونيو 2021.

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد، لم يشارك سيبايوس إلا في 53 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل خمسة اهداف وصنع اثنين.