طردان وملحمة تحكيمية.. البرازيل تتعادل مع الإكوادور في تصفيات مونديال قطر

تعادل منتخب البرازيل مع مضيفه الإكوادور بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الخامسة عشر من تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

ومنذ اللحظة الأولى التي أطلق فيها حكم المباراة صافرة بداية المباراة بملعب رودريجو باز ديجالو وكانت هناك إثارة منقطعة النظير.

نجم ريال مدريد كاسيميرو نجح في إدراك هدف المقدمة بالدقيقة السادسة، ثم كاد ماتيوس كونيا أن يدرك الثاني لولا تدخل عنيف جدًا من حارس الإكوادور.

وبسببب هذا التدخل العنيف، تحصل أليكساندر دومينيجيز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 14.

حكم المباراة لم يأخذ وقتًا كثيرًا لموازنة الملعب، فمنح الظهير الأيمن إيمرسون رويال بطاقة حمراء بالدقيقة 20، ليكمل الفريقان الوقت المتبقي بعشرة لاعبين لكل منهما.

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ومع الدقيقة 31 كادت البرازيل أن تخسر لاعبًا آخر، وهو الحارس أليسون بيكر، بعد تدخل عنيف منه منحه الحكم عليه بطاقة حمراء.

لكن هذه المرة تدخلت تقنية الفيديو وتحولت البطاقة الحمراء إلى صفراء.

وفي الدقيقة 75 من عمر اللقاء، استطاع منتخب الإكوادور أن يعود في النتيجة بهدف أحرزه فيليكس توريس.

وبالدقيقة الأخيرة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإكوادور ومنح أليسون بطاقة صفراء ثانية وطرده، لكن مرة أخرى تتدخل تقنية الفيديو.

ألغت التقنية الركلة والبطاقة الصفراء، ليبقى أليسون للمرة الثانية بفضل تدخل الفيديو، وتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

هذا التعادل لن يؤثر كثيرًا على البرازيل، فبلاد السامبا ضمنت بالفعل التأهل إلى مونديال قطر 2022.

رصيد كتيبة تيتي وصل إلى 36 نقطة في الصدارة، بينما ارتفع رصيد الإكوادور ليصبح 24 نقطة في المركز الثالث.

الجدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة للمونديال، بينما يلعب صاحب المركز الخامس ملحقًا مع فريق من قارة آسيا.